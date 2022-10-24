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Спецоперация на Украине

Оперативный штаб создали после введения уровня базовой готовности в Новосибирской области

Полномочиями для создания штаба губернатора Андрея Травникова наделил президент

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Оперативный штаб должен обеспечивать безопасность в регионе

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Оперативный штаб при губернаторе Новосибирской области Андрее Травникове создан после введения на территории региона режима базовой готовности. Он был организован после соответствующего указа президента России, опубликованного в связи с введением военного положения на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Указ Владимира Путина был размещен официально 19 октября. Он предполагает разные уровни готовности регионов — всех руководителей президент наделил особыми полномочиями.

Новосибирская область получила уровень базовой готовности наравне с большинством других регионов, где не вводится серьезных ограничительных мер. Руководитель такого региона должен создать оперативный штаб.

— Оперативный штаб при губернаторе Новосибирской области Андрее Травникове был создан согласно указу президента, — объяснил корреспонденту НГС Сергей Нешумов, руководитель Департамента информационной политики администрации губернатора НСО и областного правительства.

Что подразумевает собой уровень базовой готовности, мы разбирали подробно здесь. В каких регионах введен повышенный уровень готовности, можно прочитать в нашей онлайн-трансляции.

Андрей ТравниковСВОУровень базовой готовности
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