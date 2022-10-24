Оперативный штаб создали после введения уровня базовой готовности в Новосибирской области
Полномочиями для создания штаба губернатора Андрея Травникова наделил президент
Оперативный штаб при губернаторе Новосибирской области Андрее Травникове создан после введения на территории региона режима базовой готовности. Он был организован после соответствующего указа президента России, опубликованного в связи с введением военного положения на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Указ Владимира Путина был размещен официально
Новосибирская область получила уровень базовой готовности наравне с большинством других регионов, где не вводится серьезных ограничительных мер. Руководитель такого региона должен создать оперативный штаб.
— Оперативный штаб при губернаторе Новосибирской области Андрее Травникове был создан согласно указу президента, — объяснил корреспонденту НГС Сергей Нешумов, руководитель Департамента информационной политики администрации губернатора НСО и областного правительства.
Что подразумевает собой уровень базовой готовности, мы разбирали подробно здесь. В каких регионах введен повышенный уровень готовности, можно прочитать в нашей онлайн-трансляции.