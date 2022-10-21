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Суд отменил штраф новосибирцу, прокатившемуся без прав на электросамокате

Сотрудники ДПС потребовали водительское удостоверение

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В ответ на штраф мужчина подал жалобу в суд

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Железнодорожный районный суд отменил решение по административному правонарушению против Александра Шахаева. Ранее его признали виновным в езде без прав на электросамокате.

— Суд принял документы, подтверждающие мощность самоката Whoosh, и подтвердил, что по своим техническим характеристикам он не может быть приравнен к мопеду, поскольку номинальная мощность его электродвигателя не превышает 250 Вт, — сообщили в пресс-службе компании Whoosh.

Напомним, в июне 2022 года Александр Шахаев ехал по тротуару на электросамокате, и на светофоре его остановили сотрудники ДПС. Мужчину попросили предъявить водительское удостоверение, которое давало бы ему право управлять транспортным средством. Однако у мужчины не было такого документа.

Сотрудники ДПС составили протокол об административном правонарушении, обязав заплатить штраф в размере 5 тысяч рублей. В ответ на это Шахаев подал в суд жалобу.

21 октября суд отменил штраф и прекратил производство по делу.

Ранее Арбитражный суд Новосибирской области запретил кикшеринговой компании Urent размещать в городе парковки самокатов без разрешения мэрии.

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