«Механизм, созданный в прошлом веке»: мэр объяснил, почему иногда останавливаются часы на «Доме с часами»
Их реконструкция возможна только с реконструкцией всего здания
Часы на «Доме с часами» на Красном проспекте в Новосибирске снова пошли утром 21 октября. До этого механизм «периодически останавливался», об этом на пресс-конференции сообщил мэр города Анатолий Локоть.
— Есть проблема с часами. Это старый механизм. В сегодняшних технологиях надо перебрать их, изменить. Сделать это возможно только одновременно с реконструкцией всего здания. Там работает механизм, созданный в прошлом веке. Поэтому периодически происходят остановки, периодически механизм запускается, — рассказал Анатолий Локоть.
Он добавил, сегодня утром механизм пошел, но «абсолютных гарантий нет».
— Переделывать их в электронные часы — ну это совсем будет новодел, — добавил мэр.
«Дом с часами» — один из самых известных памятников конструктивизма в Новосибирске. Он был построен по заказу Крайснабсбыта по проекту архитекторов Бориса Гордеева и Сергея Тургенева в 1931–1934 годах. Мировое сообщество DOCOMOMO, охраняющее памятники архитектуры, признало «Дом с часами» одним из 800 лучших авангардных творений архитектуры в мире.
В 2020 году «Дом с часами» решили отреставрировать, сумма проекта составила 11 с лишним миллионов рублей. Ремонт хотели закончить к Молодежному чемпионату мира по хоккею, но планы сорвались.