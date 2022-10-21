«Большинство не знает, как вкручивать запал в гранату»: срочник из Новосибирска — о подготовке военных в армии

В армии объяснили, что такие ситуации бывают, если наша помощь понадобится, то надо идти. Мы с сослуживцами подумали и поняли, что так и есть, как бы ни не хотелось, надо будет — пойдем. Некоторые готовы после службы сразу записаться в ряды добровольцев.

Эмоционально было хуже тем, у кого есть должность, например, я — оператор-стрелок, то есть нахожусь с пулеметом на башне. Глубоко в работу я не погружался, да и не учили нас сильно: знаю, как установить пулемет, как привести его в действие, но, как работает всё на практике, не могу представить.