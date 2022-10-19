20idei
СЕЙЧАС +6°С
Пробки 6/10
usd 61.70
eur 60.53
Тема дняУвольнение грубого воспитателя
Все новости
Все новости
Спецоперация на Украине

Мобилизованным предложили бесплатно сходить в новосибирский зоопарк

Статус нужно будет подтвердить документами

362
ds

На бесплатный вход могут рассчитывать также дети, родители и супруги мобилизованных

Поделиться

Новосибирский зоопарк ввел льготы для мобилизованных и их семей. Теперь супруги, дети и родители мобилизованных новосибирцев могут посетить зоопарк бесплатно.


— Для бесплатного посещения мобилизованному гражданину необходимо предъявить подтверждающий документ (копия военного билета (стр. 1 и 6), справка из военкомата), — уточнили в зоопарке.

Членам семей мобилизованных тоже нужно будет предоставить эти документы, а также бумаги, подтверждающие родство (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, паспорт).

Кроме этого, в Новосибирской области мобилизованные и их семьи могут рассчитывать на скидку при оплате услуг ЖКХ, бесплатное питание для детей и оплату детских садов. Кроме того, мобилизованным пообещали коробки с матпомощью.

По теме

ЛьготыСВО
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
    РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2