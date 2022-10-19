Мобилизованным предложили бесплатно сходить в новосибирский зоопарк
Статус нужно будет подтвердить документами
Новосибирский зоопарк ввел льготы для мобилизованных и их семей. Теперь супруги, дети и родители мобилизованных новосибирцев могут посетить зоопарк бесплатно.
— Для бесплатного посещения мобилизованному гражданину необходимо предъявить подтверждающий документ (копия военного билета (стр.
Членам семей мобилизованных тоже нужно будет предоставить эти документы, а также бумаги, подтверждающие родство (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, паспорт).
Кроме этого, в Новосибирской области мобилизованные и их семьи могут рассчитывать на скидку при оплате услуг ЖКХ, бесплатное питание для детей и оплату детских садов. Кроме того, мобилизованным пообещали коробки с матпомощью.