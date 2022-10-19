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Спецоперация на Украине

Скажется ли частичная мобилизация на строительстве соцобъектов в НСО? Отвечает губернатор

Некоторые сотрудники строительных компаний получат отсрочку

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По словам губернатора, сейчас в регионе строят много объектов

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Частичная мобилизация не повлияет на темпы строительства социальных объектов в Новосибирской области. Такое заявление сделал губернатор региона Андрей Травников 19 октября во время прямого эфира.

— Системных рисков, связанных с мобилизацией, я не вижу. Мы принимаем решения в отношении в том числе и строительных организаций. Конечно, не поголовно, в отношении самых важных сотрудников, предоставляется им отсрочка, — ответил глава региона на вопрос о влиянии мобилизации на темпы строительства.

Андрей Травников отметил, что в последние годы в регионе в целом наблюдается нехватка строителей из-за большого количества объектов.

Ответы на другие вопросы из интервью губернатора мы собрали в онлайн-трансляции.

Ранее стало известно, что в Новосибирске планируют построить школу на 825 мест в Стрижах. За подготовку проекта готовы заплатить 19 миллионов рублей.

Андрей ТравниковСтроительствоСоциальные объекты
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