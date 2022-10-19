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Губернатор назвал срок, к которому все новосибирские мобилизованные получат по 100 тысяч рублей

Решение о выплатах было принято в середине октября

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Предполагается, что призванные из НСО получат по 100 тысяч рублей в течение недели

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К 18 октября три четверти мобилизованных граждан из Новосибирской области получили выплаты из регионального бюджета. Оставшиеся получат деньги до конца текущей недели.

О темпах выплат рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников в эфире 19 октября.

— Решение о выплатах единовременных, это 100 000 рублей каждому мобилизованному, было принято на прошлой неделе. В соответствии со списками, которые училище (НВВКУ, где располагаются мобилизованные. — Прим. ред.) предоставляет, выплаты уже идут. Я вижу темпы очень высокие. Вчера на конец дня три четверти призванных получили выплаты. Сегодня мы понимаем, что выйдем на 90% всех призванных, — губернатор НСО.

По словам главы региона, если такие темпы сохранятся, то к концу этой недели все мобилизованные из НСО получат выплаты.

Всё самое важное из интервью губернатора о частичной мобилизации мы собрали в онлайн-трансляции. Почитать ее можно по ссылке.

Андрей ТравниковВыплатыЧастичная мобилизация
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