Губернатор назвал срок, к которому все новосибирские мобилизованные получат по 100 тысяч рублей
Решение о выплатах было принято в середине октября
К 18 октября три четверти мобилизованных граждан из Новосибирской области получили выплаты из регионального бюджета. Оставшиеся получат деньги до конца текущей недели.
О темпах выплат рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников в эфире 19 октября.
— Решение о выплатах единовременных, это
По словам главы региона, если такие темпы сохранятся, то к концу этой недели все мобилизованные из НСО получат выплаты.
Всё самое важное из интервью губернатора о частичной мобилизации мы собрали в онлайн-трансляции. Почитать ее можно по ссылке.