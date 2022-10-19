«Хранили дома и выбросили на помойку»: вдоль улицы в Кольцово разбросали документы клиентов «Совкомбанка»

В «Совкомбанке» после обращения НГС начали проверку.

— По результатам проверки выяснилось, что сотрудник архива по непонятной причине хранил документы дома. Его родственники во время ремонта просто выбросили документы в помойку. Сотрудник будет уволен, — сообщили в пресс-службе «Совкомбанка».