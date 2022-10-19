«Хранили дома и выбросили на помойку»: вдоль улицы в Кольцово разбросали документы клиентов «Совкомбанка»
Сотрудника банка уволили после обращения НГС
В рабочем поселке Кольцово под Новосибирском на улице были найдены документы, выпущенные «Совкомбанком», с паспортными данными его клиентов.
— Во время прогулки в Кольцово около 10 утра нашла разбросанными по обочине, примерно рядом с домом 37, документы из «Совкомбанка», в том числе с паспортными данными и копиями паспортов. Большая часть датируется 2012 годом, — сообщила читательница НГС Ирина.
Ирина собрала все документы, и в итоге там, по ее словам, оказались: 1 копия паспорта с отметкой банка, 2 заявления на получение карты отправителя ДП/внесение изменений, 6 заявлений физического лица на получение карты/внесение изменений (4 с копиями паспорта), 24 отчета о поступивших (выданных/возвращенных) переводах, 30 заявлений на получение перевода (содержат паспортные данные), несколько информационных листов по карте «Золотая корона».
В распоряжении редакции есть, в частности, фотография одного заявления на получение перевода. В нем написаны паспортные данные жительницы Новосибирска, сумма перевода в пять тысяч рублей и место жительства отправителя.
В «Совкомбанке» после обращения НГС начали проверку.
— По результатам проверки выяснилось, что сотрудник архива по непонятной причине хранил документы дома. Его родственники во время ремонта просто выбросили документы в помойку. Сотрудник будет уволен, — сообщили в пресс-службе «Совкомбанка».
В марте НГС рассказывал, как в Заельцовском районе Новосибирска вдоль дороги оказались разбросаны документы с логотипом РЖД. А в феврале 2021 года житель Калининского района нашел на мусорке мешок с ксерокопиями паспортов разных людей.