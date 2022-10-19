Продолжают забирать на спецоперацию: когда выполнят план по частичной мобилизации в НСО

В Новосибирской области план по частичной мобилизации собираются выполнить к концу октября. Об этом сообщил сегодня, 19 октября , губернатор НСО Андрей Травников.

— В отношении Новосибирской области мы поэтапно выполняем задание. Оно поступает под конкретные даты, под конкретное количество, конкретные специальности. Потому что идет формирование новых подразделений, — объяснил глава региона в прямом эфире.

