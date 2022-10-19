Продолжают забирать на спецоперацию: когда выполнят план по частичной мобилизации в НСО
Губернатор региона Андрей Травников рассказал сегодня об этом в прямом эфире
В Новосибирской области план по частичной мобилизации собираются выполнить к концу октября. Об этом сообщил сегодня,
— В отношении Новосибирской области мы поэтапно выполняем задание. Оно поступает под конкретные даты, под конкретное количество, конкретные специальности. Потому что идет формирование новых подразделений, — объяснил глава региона в прямом эфире.
Губернатор уточнил, что не может назвать конкретные цифры, которые касаются частичной мобилизации.
— Никто не ставит задачу вести мобилизацию с опережением плана. Всё должно быть четко организовано. Единственное, могу подтвердить, к концу октября мы задание, доведенное до Новосибирской области, выполним. Исходим из позиции, что частичная мобилизация действует, пока действует указ президента, — объяснил Андрей Травников в прямом эфире
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Первый этап частичной мобилизации завершился в Новосибирской области в начале октября. Тогда Андрей Травников заявил, что доукомплектование отдельных подразделений продолжится.