У платежного сервиса Qiwi произошел сбой в работе в Новосибирске

— Буквально пару часов назад пыталась зайти в приложение Qiwi через телефон, но возникает ошибка. На экране появляется окно с текстом «Мы обнаружили проблему, которая затрагивает все наши сервисы. Пожалуйста, наберитесь терпения, пока мы решаем ее», — рассказала читательница НГС Яна Сапегина.

