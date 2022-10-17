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У платежного сервиса Qiwi произошел сбой в работе в Новосибирске

При попытке зайти в сервис всплывает сообщение об ошибке

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В пресс-службе организации подтвердили информацию о неполадках

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Жители Новосибирска 17 октября начали жаловаться на проблемы в работе платежного сервиса Qiwi. По словам читателей НГС, при попытке зайти в сервис всплывает окно с сообщением об ошибке.

— Буквально пару часов назад пыталась зайти в приложение Qiwi через телефон, но возникает ошибка. На экране появляется окно с текстом «Мы обнаружили проблему, которая затрагивает все наши сервисы. Пожалуйста, наберитесь терпения, пока мы решаем ее», — рассказала читательница НГС Яна Сапегина.

В пресс-службе Qiwi журналисту НГС подтвердили информацию о неполадках.

— Был краткосрочный сбой. На текущий момент доступ в платежную систему восстановили, — коротко сообщили в организации.

В конце сентября у сервиса по заказу такси «Яндекс Go» также произошел сбой в работе. При попытке заказать машину через мобильное приложение всплывали сообщения «Не удалось завершить операцию» или «Адреса не найдены».

Сбой в работе
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