У платежного сервиса Qiwi произошел сбой в работе в Новосибирске
При попытке зайти в сервис всплывает сообщение об ошибке
Жители Новосибирска 17 октября начали жаловаться на проблемы в работе платежного сервиса Qiwi. По словам читателей НГС, при попытке зайти в сервис всплывает окно с сообщением об ошибке.
— Буквально пару часов назад пыталась зайти в приложение Qiwi через телефон, но возникает ошибка. На экране появляется окно с текстом «Мы обнаружили проблему, которая затрагивает все наши сервисы. Пожалуйста, наберитесь терпения, пока мы решаем ее», — рассказала читательница НГС Яна Сапегина.
В пресс-службе Qiwi журналисту НГС подтвердили информацию о неполадках.
— Был краткосрочный сбой. На текущий момент доступ в платежную систему восстановили, — коротко сообщили в организации.
В конце сентября у сервиса по заказу такси «Яндекс Go» также произошел сбой в работе. При попытке заказать машину через мобильное приложение всплывали сообщения «Не удалось завершить операцию» или «Адреса не найдены».