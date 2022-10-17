В Новосибирской области начались перебои с телесигналом — сколько могут длиться отключения
На станциях пройдут профилактические работы
«Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) сообщила о предстоящих кратковременных отключениях трансляции в Новосибирске и области на этой неделе.
— В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования, — сообщили в РТРС.
На перебои обратили внимание и читатели НГС:
— Сигнала нет с 8 часов 17 октября, — написала в редакцию читательница.
Так, до 20 октября в Новосибирске возможно ухудшение сигнала станций Маяк, Вести ФМ, каналов Disney, Ю-ТВ и Суббота.
17 октября ожидается ухудшение сигнала радиостанций и телеканалов: Радио России, Страна.СуперТВ (телеканал «Суббота»), канал НСК 49, радио Маяк, радио Вера, Радиоканал МИР «+4», Русское Радио, радио Серебряный дождь, радио «Комсомольская правда», радио Юнитон, Ди FM (DFM), радио Вести ФМ, радиостанция ХИТ-ФМ, РТРС-1, РТРС-2, Радио 54, Disney, Ю-ТВ, РАДИО-ЛЮБОВЬ, Радио 7, Наше Радио, Ретро FM Новосибирск, Ретро FM, Новое радио, радио Новосибирская Городская Волна, Бизнес ФМ Новосибирск, Бизнес ФМ Москва, радио «Сто шесть и семь в Новосибирске», «Радио Дача», Европа Плюс Новосибирск, Европа Плюс.
Перебои ожидают также жителей области.
С 5 по 20 октября во всем регионе с 12:18 до 13:19 возможны перебои сигнала РТРС-1, РТРС-2, Радио России.
— Ухудшение приема с максимальной продолжительностью до 17 минут в сутки, — добавили в РТРС.
Полный график возможных перебоев по населенным пунктам Новосибирской области доступен по ссылке.
Летом в Новосибирске тоже пропадал сигнал ТВ и радио. Перебои были 2 дня — с 18 по 20 июля. А 9 мая в телевизорах у части новосибирцев появилась экстремистская надпись про спецоперацию на Украине. Стало известно, что на российские каналы телевещания была совершена кибератака.