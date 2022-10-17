В Новосибирской области начались перебои с телесигналом — сколько могут длиться отключения

Перебои ожидают также жителей области.

С 5 по 20 октября во всем регионе с 12:18 до 13:19 возможны перебои сигнала РТРС-1, РТРС-2, Радио России.

— Ухудшение приема с максимальной продолжительностью до 17 минут в сутки, — добавили в РТРС.

Полный график возможных перебоев по населенным пунктам Новосибирской области доступен по ссылке.

