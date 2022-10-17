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Новосибирским бюджетникам поднимут зарплаты второй раз за год

Прибавка составит 4%

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Документы об индексации подготовят в правительстве

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В Новосибирской области второй раз за год проиндексируют зарплаты работникам бюджетной сферы. Рост составит 4%.

Об этом заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время оперативного совещания 17 октября.

— Мы принимали летом решение об индексации заработных плат бюджетников, которые не попадают под действие майских указов. Это было сделано с 1 июля, когда индексация составила 10%. И сразу же мы оговаривались, что будет второе повышение зарплат осенью. Принято решение о второй индексации зарплат для бюджетников, не попадающих под действие майских указов. Индексация состоится с 1 октября, составит 4%.

Повышение коснется сотрудников сфер образования, здравоохранения, социальной защиты, спорта.

Финансовые ресурсы на повышение зарплат предусмотрены в бюджете. Министерства финансов и труда и социального развития региона должны подготовить документы об индексации.

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