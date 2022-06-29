Из-за роста цен бюджетникам увеличат зарплату с 1 июля в Новосибирской области

В Новосибирской области с 1 июля увеличат зарплату бюджетникам. Об этом губернатор области Андрей Травников сообщил во время прямого эфира на «Вести.Новосибирск» 29 июня. Повышение коснется сотрудников сфер образования, здравоохранения, социальной защиты, спорта.

— В Новосибирской области традиционно индексируются зарплаты бюджетникам, которые не попадают под майские указы. С учетом, что в этом году цены росли очень быстро, вчера мною было принято решение, что мы повышаем зарплату таким бюджетникам с 1 июля. И я уже дал указы правительству подготовить соответствующее решение, — сообщил Андрей Травников.