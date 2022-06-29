СЕЙЧАС +16°С
Пробки 4/10
usd 52.97
eur 55.89
Тема дняСеть кондитерских терпит убытки
Все новости
Все новости

Из-за роста цен бюджетникам увеличат зарплату с 1 июля в Новосибирской области

Повышение коснется сотрудников сфер образования, здравоохранения, социальной защиты, спорта

4 491
Вероятно, что осенью будет вторая индексация

Вероятно, что осенью будет вторая индексация

Поделиться

В Новосибирской области с 1 июля увеличат зарплату бюджетникам. Об этом губернатор области Андрей Травников сообщил во время прямого эфира на «Вести.Новосибирск» 29 июня. Повышение коснется сотрудников сфер образования, здравоохранения, социальной защиты, спорта.

— В Новосибирской области традиционно индексируются зарплаты бюджетникам, которые не попадают под майские указы. С учетом, что в этом году цены росли очень быстро, вчера мною было принято решение, что мы повышаем зарплату таким бюджетникам с 1 июля. И я уже дал указы правительству подготовить соответствующее решение, — сообщил Андрей Травников.

Также губернатор отметил, что осенью возможна вторая индексация.

— Я дал поручение Минфину зарезервировать средства на это, — уточнил губернатор.

Андрей Травников также добавил, что зарплата бюджетников рассчитывается из показателя среднего дохода от трудовой деятельности. На этот год он спрогнозирован в сумме 44 203 рубля.

НГС собирает самое важное из выступления главы региона в онлайн-трансляции.

По теме

бюджетиндексациязарплата бюджетника
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ8
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2