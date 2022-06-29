Андрей Травников рассказывает о строительстве жилья и дорог в Новосибирской области — онлайн

Андрей Травников ответил на вопрос о том, хватает ли в Новосибирской области подрядчиков на ремонт дорог:

— Не буду скрывать, проблема есть. С учетом роста объема работ хотелось бы, чтобы было больше подрядчиков, квалифицированных, добросовестных. Иногда на отдельные объекты приходится искать. В прошлые годы бывало такое, что объявляется конкурс на какой-то объект, один раз никто не пришел, второй раз не пришел, и только с третьего мы начинаем заключать контракт. Это отражение того, что стройки много, а людей не хватает.

