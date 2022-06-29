Андрей Травников рассказывает о строительстве жилья и дорог в Новосибирской области — онлайн
Глава региона выступит в прямом эфире
Сегодня утром, 29 июня, губернатор Новосибирской области Андрей Травников в интервью ответит на вопросы о строительстве дорог и жилья, социальной инфраструктуре и о реализации масштабных проектов. Прямой эфир будет вести канал «Вести Новосибирск». НГС соберет самое важное из выступления главы региона в этой онлайн-трансляции, за которой также можно следить в нашем Telegram-канале.
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Андрей Травников ответил на вопрос о том, хватает ли в Новосибирской области подрядчиков на ремонт дорог:
— Не буду скрывать, проблема есть. С учетом роста объема работ хотелось бы, чтобы было больше подрядчиков, квалифицированных, добросовестных. Иногда на отдельные объекты приходится искать. В прошлые годы бывало такое, что объявляется конкурс на какой-то объект, один раз никто не пришел, второй раз не пришел, и только с третьего мы начинаем заключать контракт. Это отражение того, что стройки много, а людей не хватает.
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Зачем нужна жесткая система контроля качества дорог:
— Это дает дисциплину. Это постепенно искореняет надежду недобросовестных подрядчиков на то, что можно заработать в ущерб качеству на экономии материалов, отклонении от проектных решений. Мы заставим всех поверить, что нарушать — себе дороже, — заявил губернатор.
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По словам главы региона, на некоторых объектах произошла задержка поставки материалов. В основном это было связано с логистикой или поиском замены. Продолжительность таких задержек составила от одного до двух месяцев.
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— Я хотел бы обратить внимание на одно событие. В этом году органы власти очень хорошо скоординировались и зачастую влияли на отмену необоснованного удорожания материалов, — заявил Андрей Травников.
По его словам, консолидация усилий помогла сдержать рост цен.
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О влиянии санкций на строительную отрасль:
— В первую очередь возникли проблемы с доставкой материалов, оборудования. Нет такого, что нашим строителям какие-то импортные партнеры категорически отказывают в поставках. Интересы бизнеса чаще всего пробивают любые политические ограничения. Но логистика усложнилась. Зачастую приходится завозить материалы через несколько границ, — сказал губернатор.
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Средняя стоимость укладки одного километра дороги составляет
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В этом году на ремонт дорог в Новосибирской области заложено 19 миллиардов рублей. Часть средств выделил федеральный бюджет.
В этом году выросла стоимость материалов и их доставки.
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В этом году в регионе планируют отремонтировать 84 дороги.
— С каждым годом мы видим, за счет внедрения технологий стойкость дорог растет, увеличиваем гарантийный срок эксплуатации. Вопросы качества, конечно, иногда возникают, — рассказал Андрей Травников.
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Прямой эфир начался.
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