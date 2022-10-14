Омбудсмен посетила военное училище в Новосибирске после гибели мобилизованных: результаты проверки
Нина Шалабаева поговорила с 56 военнослужащими
Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева проверила условия проживания мобилизованных на полигоне в селе Шилово и на территории НВВКУ в Академгородке.
Как сообщается на сайте омбудсмена, 13 октября Нина Шалабаева осмотрела территорию, где разместили мобилизованных в селе Шилово: палаточный городок, консультативный центр, медицинский пункт, комнату информирования и хозяйственные строения. Указано, что палатки оборудованы полевой печкой, а в местах отдыха есть спальные принадлежности.
— Уполномоченный побеседовала с 35 мобилизованными. Жалобы на питание, медицинское, санитарно-гигиеническое и бытовое обслуживание в ходе бесед не поступали, — говорится в сообщении.
Кроме того, Нина Шалабаева отметила, что мобилизованные могут посещать на территории консультативный центр по всем возникающими вопросами, также здесь есть медицинский пункт, а при необходимости военнослужащих могут доставить в военный госпиталь.
10 октября уполномоченный по правам человека посетила училище в Академгородке НВВКУ, где поговорила с 21 военнослужащим. Она также отметила, что жалоб от мобилизованных граждан не поступало.
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Напомним, что на территории училища в Академгородке обнаружили тела двух погибших мобилизованных. Об обнаружении стало известно редакции в начале октября. О том, как призывников свозили в училище, читайте в нашем материале.