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Спецоперация на Украине

Омбудсмен посетила военное училище в Новосибирске после гибели мобилизованных: результаты проверки

Нина Шалабаева поговорила с 56 военнослужащими

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Омбудсмен проверила полигон в селе Шилово и территорию высшего военного командного училища

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Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева проверила условия проживания мобилизованных на полигоне в селе Шилово и на территории НВВКУ в Академгородке.

Как сообщается на сайте омбудсмена, 13 октября Нина Шалабаева осмотрела территорию, где разместили мобилизованных в селе Шилово: палаточный городок, консультативный центр, медицинский пункт, комнату информирования и хозяйственные строения. Указано, что палатки оборудованы полевой печкой, а в местах отдыха есть спальные принадлежности.

— Уполномоченный побеседовала с 35 мобилизованными. Жалобы на питание, медицинское, санитарно-гигиеническое и бытовое обслуживание в ходе бесед не поступали, — говорится в сообщении.

Кроме того, Нина Шалабаева отметила, что мобилизованные могут посещать на территории консультативный центр по всем возникающими вопросами, также здесь есть медицинский пункт, а при необходимости военнослужащих могут доставить в военный госпиталь.

10 октября уполномоченный по правам человека посетила училище в Академгородке НВВКУ, где поговорила с 21 военнослужащим. Она также отметила, что жалоб от мобилизованных граждан не поступало.

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Напомним, что на территории училища в Академгородке обнаружили тела двух погибших мобилизованных. Об обнаружении стало известно редакции в начале октября. О том, как призывников свозили в училище, читайте в нашем материале.

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