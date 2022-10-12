В пригороде до -4 градусов: синоптики дали прогноз погоды в Новосибирске на ближайшие дни

— У нас по Уральскому региону распространяется антициклон, он будет определять погоду. Но не сам антициклон будет определять погоду в Новосибирске, а его восточная периферия, — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова. — На восточной периферии преобладают северо-западные потоки. Поэтому очень тепло не будет, +8…+12 градусов днем, ночью температуры могут быть отрицательными, особенно в пригороде.

