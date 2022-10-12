В пригороде до -4 градусов: синоптики дали прогноз погоды в Новосибирске на ближайшие дни
Днем ожидается до +13 градусов
В ближайшие три дня в Новосибирске ожидается умеренно теплая погода. Так, дневная температура воздуха составит +8…+12 градусов, при этом ночью 15 октября столбик термометра может опуститься до отрицательного значения в пригороде.
— У нас по Уральскому региону распространяется антициклон, он будет определять погоду. Но не сам антициклон будет определять погоду в Новосибирске, а его восточная периферия, — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова. — На восточной периферии преобладают северо-западные потоки. Поэтому очень тепло не будет, +8…+12 градусов днем, ночью температуры могут быть отрицательными, особенно в пригороде.
По словам специалиста, в ближайшие дни в Новосибирске, как и по области, осадки не ожидаются. Они прогнозируются лишь ночью по востоку 13 октября.
В ночь на 13 октября температура воздуха в городе составит 0…+2 градуса, 14 октября столбик термометра ночью будет держаться на отметке около нуля. 15 октября температура воздуха составит 0 градусов, в пригороде ожидается похолодание до -4 градусов.
Ранее НГС изучил какие прогнозы составили погодные сервисы на ноябрь. По собранным данным, уже к концу первой рабочей недели месяца столбик термометра уйдет в минус и повалит снег.