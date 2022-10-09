Сотни новосибирцев с плакатами собрались в Нижней Ельцовке — против чего они выступали

Жители Нижней Ельцовки уже несколько лет борются с планами застройки леса, в котором когда-то был пионерлагерь «Юный медик». К началу июля на платформе «Электронная демократия» закончилось очередное голосование о возможности строительства на территории бывшего лагеря. Неожиданно для активистов микрорайона большинство голосов оказалось за новостройки. Тогда они начали разбираться в том, как так получилось, — и выяснили много любопытного. А потом подали заявления в полицию, Генпрокуратуру и даже в ФСБ. Кто покушается на лес и что обнаружили активисты, мы писали здесь.

