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Сотни новосибирцев с плакатами собрались в Нижней Ельцовке — против чего они выступали

Это первый согласованный митинг за последние несколько лет

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Собравшиеся выступали против застройки лесов

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Днем 9 октября в Новосибирске прошел митинг против застройки в Нижней Ельцовке. Это первое согласованное мэрией собрание за последние несколько лет.

— Достаточно много было народу, больше 200 человек. Приняли резолюцию против застройки лесов, против того, что замалчивается ценность наших городских лесов и краснокнижных видов, — рассказала участница митинга Наталья Прийдак.

Кроме того, собравшиеся выступали против застройки бывшего лагеря «Юный медик».

— Митинг был хороший. Выступали против вырубки лесной зоны и строительства. Сейчас тут стоят в основном советские 9-этажки, а хотят 10–15-этажные дома построить, — рассказал еще один участник, заместитель председателя комитета «Пенсионеры за достойную жизнь» Юрий Зимин.

По словам Юрия Зимина, некоторым соснам в ельцовском бору более 100 лет

По словам Юрия Зимина, некоторым соснам в ельцовском бору более 100 лет

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Он добавил, что жители микрорайона опасаются, что коммунальные сети не выдержат новых домов. По словам местных жителей, уже сейчас у них отключают воду или свет «раз в 2 месяца».

Активист подчеркнул, что собрание согласовано — соответствующее разрешение мэра Новосибирска Юрий Зимин опубликовал у себя на странице «ВКонтакте».

Кроме жителей Нижней Ельцовки, по словам Зимина, там были участники из Академгородка и центра города. За мероприятием наблюдала полиция.

Жители Нижней Ельцовки уже несколько лет борются с планами застройки леса, в котором когда-то был пионерлагерь «Юный медик». К началу июля на платформе «Электронная демократия» закончилось очередное голосование о возможности строительства на территории бывшего лагеря. Неожиданно для активистов микрорайона большинство голосов оказалось за новостройки. Тогда они начали разбираться в том, как так получилось, — и выяснили много любопытного. А потом подали заявления в полицию, Генпрокуратуру и даже в ФСБ. Кто покушается на лес и что обнаружили активисты, мы писали здесь.

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