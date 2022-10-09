Сотни новосибирцев с плакатами собрались в Нижней Ельцовке — против чего они выступали
Это первый согласованный митинг за последние несколько лет
Днем 9 октября в Новосибирске прошел митинг против застройки в Нижней Ельцовке. Это первое согласованное мэрией собрание за последние несколько лет.
— Достаточно много было народу, больше 200 человек. Приняли резолюцию против застройки лесов, против того, что замалчивается ценность наших городских лесов и краснокнижных видов, — рассказала участница митинга Наталья Прийдак.
Кроме того, собравшиеся выступали против застройки бывшего лагеря «Юный медик».
— Митинг был хороший. Выступали против вырубки лесной зоны и строительства. Сейчас тут стоят в основном советские 9-этажки, а хотят 10–15-этажные дома построить, — рассказал еще один участник, заместитель председателя комитета «Пенсионеры за достойную жизнь» Юрий Зимин.
Он добавил, что жители микрорайона опасаются, что коммунальные сети не выдержат новых домов. По словам местных жителей, уже сейчас у них отключают воду или свет «раз в 2 месяца».
Активист подчеркнул, что собрание согласовано — соответствующее разрешение мэра Новосибирска Юрий Зимин опубликовал у себя на странице «ВКонтакте».
Кроме жителей Нижней Ельцовки, по словам Зимина, там были участники из Академгородка и центра города. За мероприятием наблюдала полиция.
Жители Нижней Ельцовки уже несколько лет борются с планами застройки леса, в котором когда-то был пионерлагерь «Юный медик». К началу июля на платформе «Электронная демократия» закончилось очередное голосование о возможности строительства на территории бывшего лагеря. Неожиданно для активистов микрорайона большинство голосов оказалось за новостройки. Тогда они начали разбираться в том, как так получилось, — и выяснили много любопытного. А потом подали заявления в полицию, Генпрокуратуру и даже в ФСБ. Кто покушается на лес и что обнаружили активисты, мы писали здесь.