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В Новосибирск вернули Ленина — его памятник покроют бронзой

Показываем, как он выглядел до реставрации

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На фотографиях заметно, что памятник начали красить в бронзовый цвет

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В сквере «Гвардейский» в Пашино почти завершили благоустройство, памятник имени Ленина вернули на место после реставрации, об этом в своем телеграм-канале сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. Закончить все работы планируют 20 октября.

На данный момент обновленный сквер готов на 85%, здесь установили новые системы освещения и высадили крупномерные деревья: березы, вяз. На площадке перед зеленой зоной уложили бордюрный камень и выполнили работы по фрезерованию асфальта.

— Установлен отреставрированный памятник Ленину, ведутся работы по ремонту постамента и планировке территории, завершается укладка брусчатки, — отметила в своем телеграм-канале Анна Терешкова.

Так памятник выглядел в середине августа

Так памятник выглядел в середине августа

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Напомним, что благоустройство сквера начали в июле этого года. Площадь проектируемой территории составляет 0,7 га. По новому проекту сквера асфальтированные дорожки заменят на брусчатку, установят скамейки, урны и дополнительное уличное освещение. Центральные цветники озеленят при помощи газона и многолетников: ирис видовой и лох серебристый. Ирисы будут высажены по передней линии растительного бордюра, а из лоха серебристого сформируют шарики, которые расположат в центре двух клумб.

Для скверов в мэрии Новосибирска разработали пилотный образец типового городского туалета мышино-серого цвета, именно такое название указано в документе, с графитовыми серыми дверями.

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