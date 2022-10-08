В Новосибирск вернули Ленина — его памятник покроют бронзой

В сквере «Гвардейский» в Пашино почти завершили благоустройство, памятник имени Ленина вернули на место после реставрации, об этом в своем телеграм-канале сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. Закончить все работы планируют 20 октября.

На данный момент обновленный сквер готов на 85%, здесь установили новые системы освещения и высадили крупномерные деревья: березы, вяз. На площадке перед зеленой зоной уложили бордюрный камень и выполнили работы по фрезерованию асфальта.