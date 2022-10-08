В мэрии ответили на претензии новосибирцев по поводу плохого освещения улиц
Горожане недовольны желтым светом, темными парками и не горящими фонарями на магистралях
В мэрии Новосибирска рассказали о том, как работает освещение на улицах города. Информация пришла в ответ на запрос НГС, который редакция сформулировала, исходя из жалоб читателей на темные улицы.
Одна из них касалась того, что в городе не хватает освещения на главных магистралях города, в частности: на Красном проспекте, улице Писарева и улице Дуси Ковальчук. А также в городских парках.
В мэрии ответили, что освещение выполнено по проекту:
— Существующие линии наружного освещения по улицам Красный проспект, Писарева и Дуси Ковальчук, а также линии наружного освещения, расположенные в Первомайском сквере и сквере у Сибирского государственного университета водного транспорта, находятся на балансе и в оперативном управлении муниципального бюджетного учреждения «Городской центр организации дорожного движения» (далее МБУ «ГЦОДД»). Указанные линии наружного освещения улично-дорожной сети выполнены согласно проектному решению.
Несколько читателей возмутились тем, что часто на дорогах города горят не все фонари, а света от работающих не хватает. В мэрии ответили, что всё работает по графику, фонари отключают, когда идет ремонт:
— Включение и отключение наружного освещения улиц города Новосибирска выполняется согласно утвержденному графику включения и отключения освещения, в котором учитывается изменение продолжительности светового дня в течение года. Для выявления неисправностей в работе наружного освещения, а также устранения аварийных ситуаций (обрыв линии, замена перегоревших ламп, ремонт, замена шкафа управления) на время производства работ кратковременно выполняется включение линий наружного освещения в дневное время.
О том, какой процент фонарей должен работать на улице, ответили ссылкой на СНиП 23–05–95 «Естественное и искусственное освещение» — объемный документ из 43 страниц, в котором перечислены категории материалов, нормативы, типы освещения.
— Желтый цвет лампы является оптимальным для открытых пространств: он не ослепляет, одинаково хорошо освещает как в ясную, так и в пасмурную погоду, — ответили в мэрии по поводу желтого света уличных фонарей.
По данным мэрии, на момент строительства наружного освещения большей части центральных улиц города были установлены светильники типа РКУ со ртутной лампой типа ДРЛ со световым потоком
В мэрии сообщили, что сейчас прорабатываются варианты замены светильников освещения улично-дорожной сети города. В 2020 году мэрия потратила около 8,5 миллиона рублей на приобретение материалов для строительства новых линий наружного освещения, реконструкции и содержания уже существующих линий наружного освещения, а также на восстановление освещения после замены деревянных опор на железобетонные.
— В 2021 году на приобретение материалов затрачен 31 миллион рублей. В 2022 году на приобретение материалов для выполнения работ по строительству, реконструкции и текущему содержанию существующих линий наружного освещения, а также восстановлению наружного освещения после замены деревянных опор на железобетонные по улицам индивидуальной жилой застройки города Новосибирска выделены лимиты бюджетного финансирования в размере 28,7 миллиона рублей.
Где именно горожанам больше всего не хватает уличного света, можно почитать здесь.