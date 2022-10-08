В мэрии ответили на претензии новосибирцев по поводу плохого освещения улиц

Несколько читателей возмутились тем, что часто на дорогах города горят не все фонари, а света от работающих не хватает. В мэрии ответили, что всё работает по графику, фонари отключают, когда идет ремонт:



— Включение и отключение наружного освещения улиц города Новосибирска выполняется согласно утвержденному графику включения и отключения освещения, в котором учитывается изменение продолжительности светового дня в течение года. Для выявления неисправностей в работе наружного освещения, а также устранения аварийных ситуаций (обрыв линии, замена перегоревших ламп, ремонт, замена шкафа управления) на время производства работ кратковременно выполняется включение линий наружного освещения в дневное время.

