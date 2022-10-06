Участнику хоровода на площади Ленина суд назначил пять суток ареста
Другим новосибирцам присудили штрафы от десяти до двенадцати тысяч рублей
Октябрьский районный суд Новосибирска арестовал на пять суток мужчину за участие в хороводе на площади Ленина 24 сентября.
Согласно данным с сайта суда, его осудили по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (участие в массовом одновременном пребывании и (или) передвижении граждан в общественных местах, повлекшее нарушение ими общественного порядка).
— Он принимал участие в массовом одновременном пребывании и передвижении граждан, не являющимся публичным мероприятием в количестве более 50 человек, и, взявшись за руки с другими гражданами, водил хоровод и исполнял песни «Пусть всегда будет солнце…», «В лесу родилась елочка», тем самым нарушал общественный порядок, создавал помехи движению пешеходов и доступу граждан к объекту инфраструктуры — зданию НОВАТа, — говорится в сообщении сайта.
В судебном заседании мужчина подтвердил, что приехал на площадь Ленина целенаправленно, чтобы выразить свою позицию за мир, отмечается в релизе сайта. По данным мэрии Новосибирска, мероприятие, состоявшееся 24 сентября 2022 года, не являлось согласованным, так как заявок и уведомлений о проведении на это время в этом месте каких-либо мероприятий в администрацию города не поступало.
Сегодня осудили еще трех человек за участие в этом хороводе. Дзержинский районный суд постановил привлечь участников хоровода к административной ответственности по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ и оштрафовать на сумму от 10 тысяч до 12 тысяч рублей.
Один из осужденных рассказал корреспонденту НГС, что суды над участниками хоровода должны пройти и завтра.
24 сентября днем в центре Новосибирска выставили пешеходные ограничения рядом с площадью Ленина. Затем вечером перед Оперным театром люди встали в хоровод и пели песни.