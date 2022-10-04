Сирен не будет: в Новосибирске решили не включать для проверки системы оповещения 5 октября
Не включать их рекомендовали в МЧС
Завтра, 5 октября, в Новосибирске должна была пройти проверка систем оповещения, об этом ранее сообщили в мэрии города. Через некоторое время в администрации рассказали, что проверка проводиться не будет.
— По информации МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Новосибирска», комплексная тренировка по оповещению населения с включением электросирен, системы громкоговорящей связи и замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов 5 октября проводиться не будет, — сообщили в мэрии Новосибирска.
В МЧС России по НСО журналисту НГС рассказали о том, что рекомендовали органам местного самоуправления провести проверку без включения сирен в октябре.
В июле уже отменяли плановую техническую проверку средств оповещения.