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Сирен не будет: в Новосибирске решили не включать для проверки системы оповещения 5 октября

Не включать их рекомендовали в МЧС

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Проверка должна была пройти с 10:40 до 11:10

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Завтра, 5 октября, в Новосибирске должна была пройти проверка систем оповещения, об этом ранее сообщили в мэрии города. Через некоторое время в администрации рассказали, что проверка проводиться не будет.

— По информации МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Новосибирска», комплексная тренировка по оповещению населения с включением электросирен, системы громкоговорящей связи и замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов 5 октября проводиться не будет, — сообщили в мэрии Новосибирска.

В МЧС России по НСО журналисту НГС рассказали о том, что рекомендовали органам местного самоуправления провести проверку без включения сирен в октябре.

В июле уже отменяли плановую техническую проверку средств оповещения.

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