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В Новосибирске включат сирены и громкоговорители — объясняем зачем

Кроме того, специальные объявления зачитают по радио

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Проверка пройдет с 10:40 до 11:10

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Завтра, 5 октября, в Новосибирске пройдет проверка систем оповещения. В городе включат сирены, громкоговорители, а также будут крутить объявления по радио.

Проверка пройдет с 10:40 до 11:10.

— По радиостанциям пройдет информация о проведении технической проверки средств оповещения. Новосибирцам необходимо соблюдать спокойствие и продолжать заниматься своими повседневными делами, — сообщили в пресс-центре мэрии.

Техническая проверка охватит и СНТ.

Два дня назад звук сирены ночью услышали жители Затулинки. В МЧС сообщили, что это было «ложное срабатывание».

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