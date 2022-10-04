В Новосибирске включат сирены и громкоговорители — объясняем зачем
Кроме того, специальные объявления зачитают по радио
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Завтра, 5 октября, в Новосибирске пройдет проверка систем оповещения. В городе включат сирены, громкоговорители, а также будут крутить объявления по радио.
Проверка пройдет с 10:40 до 11:10.
— По радиостанциям пройдет информация о проведении технической проверки средств оповещения. Новосибирцам необходимо соблюдать спокойствие и продолжать заниматься своими повседневными делами, — сообщили в пресс-центре мэрии.
Техническая проверка охватит и СНТ.
Два дня назад звук сирены ночью услышали жители Затулинки. В МЧС сообщили, что это было «ложное срабатывание».