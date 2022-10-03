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Тема дняНазвана средняя зарплата в НСО
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Средняя зарплата в Новосибирске стала почти 50 тысяч рублей — где платят больше всего

По сравнению с прошлым годом она выросла больше чем на 5 тысяч рублей

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Больше всего платят работникам в сфере ИТ

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Средняя зарплата в Новосибирской области за январь — июль 2022 года составила почти 50 тысяч рублей, сообщили в Новосибирскстат.

Больше всего платят в сфере информации и связи — 92 884 рубля, финансовой и страховой — 86 932 рубля и добыче полезных ископаемых — 62 929 рублей.

Меньше всего среднемесячная номинальная начисленная зарплата у работников гостиниц и предприятий общественного питания — 29 103 рубля, сельского, лесного хозяйств, охоты, рыболовства и рыбоводства — 36 457 рублей, компаний водоснабжений и утилизации отходов — 36 604 рубля.

В прошлом году средняя зарплата в Новосибирской области в январе — сентябре составила 44 291 рубль. В этом году она выросла больше чем на 5 тысяч.

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