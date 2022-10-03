Средняя зарплата в Новосибирске стала почти 50 тысяч рублей — где платят больше всего
По сравнению с прошлым годом она выросла больше чем на 5 тысяч рублей
Средняя зарплата в Новосибирской области за январь — июль 2022 года составила почти 50 тысяч рублей, сообщили в Новосибирскстат.
Больше всего платят в сфере информации и связи —
Меньше всего среднемесячная номинальная начисленная зарплата у работников гостиниц и предприятий общественного питания —
В прошлом году средняя зарплата в Новосибирской области в январе — сентябре составила