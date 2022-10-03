Штраф в две тысячи рублей получила компания отравившая тысячи пчел пестицидами под Новосибирском
Возбуждено 11 административных дел
Россельхознадзор оштрафовал компанию «АПХ Кристалл» за гибель пчел под Новосибирском. Миллионы мертвых насекомых в Новосибирской области начали находить 15 июля. После жалоб и широкой огласки проблемы специалисты Россельхознадзора выявили организации, которые проводили в то время обработки полей. Были отобраны образцы почвы и растений.
По требованию прокуратуры были проведены 23 внеплановые проверки в августе и сентябре на территории десяти районов: Доволенского, Искитимского, Колыванского, Коченевского, Кочковского, Куйбышевского, Новосибирского, Ордынского, Татарского и Тогучинского.
— Было установлено, что обработки проводились на сельскохозяйственных полях с рапсом, пшеницей, горчицей, горохом, морковью пестицидами 1 класса опасности, разрешенными к применению на территории России. При этом главной причиной обработок данными препаратами послужило массовое распространение в 2022 году вредителя крестоцветных культур — капустной моли, — говорится в сообщении Россельхознадзора по Новосибирской области. — В настоящее время контролируемые лица вызываются для составления административных протоколов — 11 дел уже возбуждены.
В остальных случаях часть проб находится на испытаниях в лабораториях.
По данным ведомства, постановления о привлечении к административной ответственности вынесены в отношении трех юридических лиц — ООО «АПХ Кристалл», ООО «Агроснаб» и ООО «Новосибирскагроснаб».
— В связи с малозначительностью правонарушений двум последним организациям выданы предупреждения за несоблюдение порядка заполнения книг учета пестицидов, а также отсутствие информации о виде обработок, действующих веществах, датах приготовления препаратов и классности пестицидов, — говорится в сообщении Россельхознадзора по Новосибирской области. — В свою очередь, ООО «АПХ Кристалл» в ходе проведения обработки конкретной сельскохозяйственной культуры применяло препарат, не предназначенный для ее обработки, а также не вносило информацию о проводимой обработке в журнал применения пестицидов и агрохимикатов. При этом не соблюдался порядок уведомления населения о предстоящих обработках.
ООО «АПХ Кристалл» за это назначили штраф в 2000 рублей. Также ведомство направило предостережение 80 организациям, которые используют пестициды, опасные для пчел. Проверки продолжаются.
Общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг Кристалл», по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит Алексею Полякову, который владеет еще несколькими сельхозпредприятиями. Такими, как АО «КАРГАТСКИЙ ЭЛЕВАТОР», СХПК «Колхоз Утянский», ООО «СибИнвесТком». Выручка ООО «АПХ Кристалл» за 2021 года составила 506,7 миллионов рублей, а чистая прибыль — 207 миллионов рублей.
Телефон ООО «АПХ Кристалл», указанный в справочнике на момент звонка корреспондента НГС были заняты.
В сообщении ведомства не фигурирует компания «Агроферма Инские просторы», которую обвинили в гибели более 30 миллионов пчел в районе Кольцово и Академгородка. После широкой огласки произошедшего в компании ответили на обвинения пчеловодов — организация утверждает, что проводила обработки по всем правилам. При этом на основе данных ветеринаров удалось составить карту пораженных пасек.