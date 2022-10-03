Штраф в две тысячи рублей получила компания отравившая тысячи пчел пестицидами под Новосибирском

Россельхознадзор оштрафовал компанию «АПХ Кристалл» за гибель пчел под Новосибирском. Миллионы мертвых насекомых в Новосибирской области начали находить 15 июля. После жалоб и широкой огласки проблемы специалисты Россельхознадзора выявили организации, которые проводили в то время обработки полей. Были отобраны образцы почвы и растений.

По требованию прокуратуры были проведены 23 внеплановые проверки в августе и сентябре на территории десяти районов: Доволенского, Искитимского, Колыванского, Коченевского, Кочковского, Куйбышевского, Новосибирского, Ордынского, Татарского и Тогучинского.