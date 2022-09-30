Военный комиссар Новосибирской области объяснил очереди возле училища, куда привозят мобилизованных

— Хотелось бы отметить, что Новосибирская область является ключевым регионом Сибири. Поэтому наше новосибирское училище, которое является формирователем и принимает мобилизационные ресурсы, комплектуется не только жителями нашей области, но и соседних регионов. В результате возникают какие-то неучтенные моменты или возникают мероприятия, на которые нужно быстро реагировать. Например, вчера к нам дополнительно прибыло три эшелона с небольшим промежутком из Иркутской области. Параллельно также наши сибиряки, новосибирцы приходили на пункт приема. И образовалось скопление личного состава, — рассказал полковник Кудрявцев в Telegram-канале «Новосибирь».