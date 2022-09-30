Военный комиссар Новосибирской области объяснил очереди возле училища, куда привозят мобилизованных
По его словам, из-за большого количества мобилизованных иногда возникают «неучтенные моменты»
Военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев объяснил, что очереди рядом с Новосибирским военным училищем образовались из-за большого количества мобилизованных из Иркутской области.
Накануне, 29 сентября, на месте побывали корреспонденты НГС. По их наблюдениям, мобилизованным приходится греться у костра на улице и ждать по несколько часов.
— Хотелось бы отметить, что Новосибирская область является ключевым регионом Сибири. Поэтому наше новосибирское училище, которое является формирователем и принимает мобилизационные ресурсы, комплектуется не только жителями нашей области, но и соседних регионов. В результате возникают какие-то неучтенные моменты или возникают мероприятия, на которые нужно быстро реагировать. Например, вчера к нам дополнительно прибыло три эшелона с небольшим промежутком из Иркутской области. Параллельно также наши сибиряки, новосибирцы приходили на пункт приема. И образовалось скопление личного состава, — рассказал полковник Кудрявцев в Telegram-канале «Новосибирь».
По словам военкома, правительство и комиссариат приняли меры, чтобы не оставлять людей на улице ночью. Их разместили в культурных учреждениях Первомайского района и Академгородка, а также в сборном пункте военного комиссариата Новосибирской области. Людей из автобусов переместили в теплые помещения и обеспечили питанием. По мере разгрузки пункта приема людей направляли на процедуру зачисления в списки воинской части.
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— Спасибо в том числе и жителям Новосибирска, которые оперативно отреагировали, позвонили, подсказали. Все мероприятия нам удалось провести быстро, никто не остался ночью на улице. Прием идет в установленном порядке, все люди размещены, — добавил военный комиссар.
Ранее телеведущий Владимир Соловьев потребовал от властей Новосибирской области отреагировать на организацию мобилизации. Это произошло после того, как шоумен получил снимки с места размещения рядовых и офицеров в Доме молодежи.