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Спецоперация на Украине

Как в Новосибирске считали голоса с референдума — фото с участка

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал итоги голосования

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Бюллетени начали подсчитывать 27 сентября в 16 часов

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал итоги референдума о вхождении в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В голосовании принимали участие люди, переехавшие оттуда в Новосибирскую область. Об итогах голосования он написал в своем официальном телеграм-канале.

— Жители ДНР и ЛНР при высочайшей явке, более 90%, практически единогласно проголосовали за вхождение в состав России, — сказал губернатор.

Он добавил, что результаты референдума подтвердили его ожидания.

С 23 по 26 сентября 2022 года свое мнение выражали жители отдаленных районов Новосибирской области: голосование происходило вне участков. Во вторник, 27 сентября, два участка открылись в центре Новосибирска. С 16 часов накануне начали подсчет бюллетеней.

В Новосибирске работали два участка

В Новосибирске работали два участка

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По итогам обработки 100% протоколов в Запорожской области 93,11% проголосовали за вхождение в состав РФ. В Луганской Народной Республике 98,42% бюллетеней — также с вариантом за вхождение в РФ. Обработаны все протоколы и в Донецкой Народной Республике, за вхождение там проголосовали 99,23%. В Херсонской области этот вариант поддержали 87,05%, следует из данных местных избиркомов.

Голосование длилось с 23 сентября

Голосование длилось с 23 сентября

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Подсчет голосов продолжался до вечера

Подсчет голосов продолжался до вечера

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Ранее НГС писал о том, как голосуют люди, приехавшие из этих регионов в Новосибирскую область.

ДНР и ЛНРРеферендум
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