Как в Новосибирске считали голоса с референдума — фото с участка
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал итоги голосования
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал итоги референдума о вхождении в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В голосовании принимали участие люди, переехавшие оттуда в Новосибирскую область. Об итогах голосования он написал в своем официальном телеграм-канале.
— Жители ДНР и ЛНР при высочайшей явке, более 90%, практически единогласно проголосовали за вхождение в состав России, — сказал губернатор.
Он добавил, что результаты референдума подтвердили его ожидания.
С 23 по 26 сентября 2022 года свое мнение выражали жители отдаленных районов Новосибирской области: голосование происходило вне участков. Во вторник, 27 сентября, два участка открылись в центре Новосибирска. С 16 часов накануне начали подсчет бюллетеней.
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По итогам обработки 100% протоколов в Запорожской области 93,11% проголосовали за вхождение в состав РФ. В Луганской Народной Республике 98,42% бюллетеней — также с вариантом за вхождение в РФ. Обработаны все протоколы и в Донецкой Народной Республике, за вхождение там проголосовали 99,23%. В Херсонской области этот вариант поддержали 87,05%, следует из данных местных избиркомов.
Ранее НГС писал о том, как голосуют люди, приехавшие из этих регионов в Новосибирскую область.