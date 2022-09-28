Как в Новосибирске считали голоса с референдума — фото с участка

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал итоги референдума о вхождении в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В голосовании принимали участие люди, переехавшие оттуда в Новосибирскую область. Об итогах голосования он написал в своем официальном телеграм-канале.



— Жители ДНР и ЛНР при высочайшей явке, более 90%, практически единогласно проголосовали за вхождение в состав России, — сказал губернатор.