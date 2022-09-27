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«Хочется мирно жить»: как в Новосибирске голосуют на референдумах ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

Участки зарубежных избирательных комиссий открылись сегодня в Новосибирске

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Голосование на участках началось в 10 часов утра

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Во вторник, 27 сентября, в Новосибирске открылись участки голосования на референдуме о вступлении в состав России Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. От чего бежали люди, кого оставили на малой родине и планируют ли возвращаться на старое место жительства — в репортаже НГС.

На участке, где голосуют жители ДНР и Запорожской области, желающие выразить свою политическую волю выстраиваются в очередь: если в отдаленных районах референдум проходил с 23 по 26 сентября, вне помещений для голосований, то те, кто живут в самом Новосибирске или недалеко от города, приезжают, чтобы проголосовать на единственном участке в авиационном колледже.

— Да что тут спрашивать-то нас, — отмахивается от предложения прокомментировать ситуацию пожилая женщина, — мы свое мнение уже высказали, когда приехали.

Периодически в дверях участка образовывалась настоящая очередь: проголосовать можно было только в Новосибирске, из ближайших районов людей подвозили автобусами

Периодически в дверях участка образовывалась настоящая очередь: проголосовать можно было только в Новосибирске, из ближайших районов людей подвозили автобусами

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Ее соотечественники более словоохотливы. Надежда Лизунова с семьей приехала на участок из Колывани Новосибирской области. Прежде жила в селе Колывань на границе Мариуполя и Новоазовского района.

— Я побывала под дулом автомата, дочь с внуком дважды побывала в перестрелках, потом зятю пришла повестка идти в военкомат и служить за Украину... — рассказывает она, — вот мы в 24 часа [в 2014 году] и уехали. Поначалу очень тянуло вернуться назад, месяца три. Ехали на время, не навсегда, не брали даже зимние вещи. А потом поняли, что возврата нет.

Из Колывани в Колывань Надежда Лизунова приехала без теплой одежды

Из Колывани в Колывань Надежда Лизунова приехала без теплой одежды

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О российском быте Надежда Лизунова рассказывает с гордостью: семья купила в ипотеку квартиру, за 8 лет жизни в Новосибирской области обустроили ее. Чтобы платить за жилье, приходится работать, несмотря на пенсионный возраст, но Надежда Григорьевна не жалуется.

— Россия многое нам дала. Мы — люди работящие, — говорит она, — кто работает, тот может жить.

Бюллетени выдают тем, кто может доказать, что жил на присоединяемых территориях

Бюллетени выдают тем, кто может доказать, что жил на присоединяемых территориях

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О том, сколько людей проголосовали, работники избирательной комиссии до окончания голосования не распространяются: официальную информацию озвучат только после того, как подсчитают результаты. Пока в урне для голосования немного бюллетеней: участки открылись меньше часа назад — но периодически в дверях кабинета, отданного под участок, собирается очередь.

У каждого из тех, кто решает сегодня, войдут ли ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области в состав России, на малой родине остался кто-то из близких, не родственники, так друзья.

На этом участке голосуют жители ДНР и Запорожской области

На этом участке голосуют жители ДНР и Запорожской области

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Наталья Оршинская вместе с мужем переехали в Новосибирск из города Горловки в Донецкой области. Дочка женщины родилась уже в Новосибирске: границу женщина пересекала на 7-м месяце беременности. Работу по специальности она легко нашла сразу же после окончания декрета. Профессиональный воспитатель устроилась в тот же садик, куда пошла ее дочка. Но это далеко не вся семья женщины.

— У меня мама с братом остались, мама — пенсионерка. Они боятся жилье оставить, не хотят уезжать, — с горечью бросает Наталья. — Я уже сколько раз предлагала, переезжайте сюда — не хотят.

Дочка Натальи родилась уже в России

Дочка Натальи родилась уже в России

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На вопрос, чего она ждет от референдума, женщина отвечает с готовностью:

— Я надеюсь, это всё когда-нибудь закончится, люди восстановятся и будут жить хорошо [...].

С 23 по 26 сентября жители отдаленных районов выражали свою политическую волю вне помещений

С 23 по 26 сентября жители отдаленных районов выражали свою политическую волю вне помещений

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Еще один участок голосования — для тех, кто приехал в Новосибирск из ЛНР или Херсонской области, — открыли в молодежном центре «Альтаир» на улице Романова. Здесь помещение больше, а народу — во всяком случае в 11 часов утра — меньше.

Звукорежиссер Коченевского дома культуры Андрей Филиппов приехал в Новосибирскую область еще в 2013-м. Дома в ЛНР он оставил пожилых родителей. Он с гордостью уточняет, что потратил 2,5 часа только для того, чтобы приехать проголосовать.

Андрей Филиппов надеется на ядерный щит

Андрей Филиппов надеется на ядерный щит

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— Понятное дело, что судьба уже решена и мой голос не особенно поменяет обстановку и ситуацию, но это важно лично для меня, — говорит он. — Хочется, чтобы эти территории встали под защиту России, и ядерный щит будет над этими регионами!..

— Ну и восстановление территорий, наверное? — подсказывают ему журналисты.

— Конечно, там сейчас и экономически всё по-другому пойдет, система власти начнет меняться, начнут отстраивать те регионы, которые были разрушены, поэтому я уверен в том, что всё там наладится, — уточняет культработник.

21-летний Артем Овчаров и его мама заполняют документы. Женщина — на основании старого украинского паспорта, ее сын — свидетельства о рождении

21-летний Артем Овчаров и его мама заполняют документы. Женщина — на основании старого украинского паспорта, ее сын — свидетельства о рождении

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Еще один голосующий, средних лет мужчина из Луганской области, тоже успел обжиться в Новосибирске: приехал в Россию еще в 2015 году.

— Невозможно было. Повестки раздавали, в армию украинскую призывали — пришлось уехать, — объясняет он журналистам. — Надоело всем. Хочется мирно жить, спокойно. [...] Рано или поздно всё построят, работа будет, жизнь мирная...

Многие граждане ЛНР и ДНР уехали в Россию в 2014–2015 годах, опасаясь быть призванными на службу в армию

Многие граждане ЛНР и ДНР уехали в Россию в 2014–2015 годах, опасаясь быть призванными на службу в армию

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На вопрос, хочет ли вернуться в родной поселок под Луганском, отвечает задумчиво.

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— Я еще не планировал ничего, время покажет, — потом спохватывается и добавляет: — Великую Отечественную пережили, победили и сейчас переживем.

Ранее НГС писал о том, как будут работать участки голосования.

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