«Хочется мирно жить»: как в Новосибирске голосуют на референдумах ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

Ее соотечественники более словоохотливы. Надежда Лизунова с семьей приехала на участок из Колывани Новосибирской области. Прежде жила в селе Колывань на границе Мариуполя и Новоазовского района.

— Я побывала под дулом автомата, дочь с внуком дважды побывала в перестрелках, потом зятю пришла повестка идти в военкомат и служить за Украину... — рассказывает она, — вот мы в 24 часа [в 2014 году] и уехали. Поначалу очень тянуло вернуться назад, месяца три. Ехали на время, не навсегда, не брали даже зимние вещи. А потом поняли, что возврата нет.