«Хочется мирно жить»: как в Новосибирске голосуют на референдумах ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей
Участки зарубежных избирательных комиссий открылись сегодня в Новосибирске
Во вторник, 27 сентября, в Новосибирске открылись участки голосования на референдуме о вступлении в состав России Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. От чего бежали люди, кого оставили на малой родине и планируют ли возвращаться на старое место жительства — в репортаже НГС.
На участке, где голосуют жители ДНР и Запорожской области, желающие выразить свою политическую волю выстраиваются в очередь: если в отдаленных районах референдум проходил с 23 по 26 сентября, вне помещений для голосований, то те, кто живут в самом Новосибирске или недалеко от города, приезжают, чтобы проголосовать на единственном участке в авиационном колледже.
— Да что тут спрашивать-то нас, — отмахивается от предложения прокомментировать ситуацию пожилая женщина, — мы свое мнение уже высказали, когда приехали.
Ее соотечественники более словоохотливы. Надежда Лизунова с семьей приехала на участок из Колывани Новосибирской области. Прежде жила в селе Колывань на границе Мариуполя и Новоазовского района.
— Я побывала под дулом автомата, дочь с внуком дважды побывала в перестрелках, потом зятю пришла повестка идти в военкомат и служить за Украину... — рассказывает она, — вот мы в 24 часа [в 2014 году] и уехали. Поначалу очень тянуло вернуться назад, месяца три. Ехали на время, не навсегда, не брали даже зимние вещи. А потом поняли, что возврата нет.
О российском быте Надежда Лизунова рассказывает с гордостью: семья купила в ипотеку квартиру, за 8 лет жизни в Новосибирской области обустроили ее. Чтобы платить за жилье, приходится работать, несмотря на пенсионный возраст, но Надежда Григорьевна не жалуется.
— Россия многое нам дала. Мы — люди работящие, — говорит она, — кто работает, тот может жить.
О том, сколько людей проголосовали, работники избирательной комиссии до окончания голосования не распространяются: официальную информацию озвучат только после того, как подсчитают результаты. Пока в урне для голосования немного бюллетеней: участки открылись меньше часа назад — но периодически в дверях кабинета, отданного под участок, собирается очередь.
У каждого из тех, кто решает сегодня, войдут ли ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области в состав России, на малой родине остался кто-то из близких, не родственники, так друзья.
Наталья Оршинская вместе с мужем переехали в Новосибирск из города Горловки в Донецкой области. Дочка женщины родилась уже в Новосибирске: границу женщина пересекала на
— У меня мама с братом остались, мама — пенсионерка. Они боятся жилье оставить, не хотят уезжать, — с горечью бросает Наталья. — Я уже сколько раз предлагала, переезжайте сюда — не хотят.
На вопрос, чего она ждет от референдума, женщина отвечает с готовностью:
— Я надеюсь, это всё когда-нибудь закончится, люди восстановятся и будут жить хорошо [...].
Еще один участок голосования — для тех, кто приехал в Новосибирск из ЛНР или Херсонской области, — открыли в молодежном центре «Альтаир» на улице Романова. Здесь помещение больше, а народу — во всяком случае в 11 часов утра — меньше.
Звукорежиссер Коченевского дома культуры Андрей Филиппов приехал в Новосибирскую область еще в
— Понятное дело, что судьба уже решена и мой голос не особенно поменяет обстановку и ситуацию, но это важно лично для меня, — говорит он. — Хочется, чтобы эти территории встали под защиту России, и ядерный щит будет над этими регионами!..
— Ну и восстановление территорий, наверное? — подсказывают ему журналисты.
— Конечно, там сейчас и экономически всё по-другому пойдет, система власти начнет меняться, начнут отстраивать те регионы, которые были разрушены, поэтому я уверен в том, что всё там наладится, — уточняет культработник.
Еще один голосующий, средних лет мужчина из Луганской области, тоже успел обжиться в Новосибирске: приехал в Россию еще в 2015 году.
— Невозможно было. Повестки раздавали, в армию украинскую призывали — пришлось уехать, — объясняет он журналистам. — Надоело всем. Хочется мирно жить, спокойно. [...] Рано или поздно всё построят, работа будет, жизнь мирная...
На вопрос, хочет ли вернуться в родной поселок под Луганском, отвечает задумчиво.
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— Я еще не планировал ничего, время покажет, — потом спохватывается и добавляет: — Великую Отечественную пережили, победили и сейчас переживем.
Ранее НГС писал о том, как будут работать участки голосования.