«Феодальная сеть»: кому принадлежит новый «Руки Вверх! Бар» с песнями 1990-х — его откроют в легендарном Rock City

В помещении легендарного клуба Rock City, который закрылся в 2018 году, с августа 2022 года идет ремонт. Как стало известно корреспонденту NGS.RU, в октябре здесь планируют открыть очередное заведение «Феодальной сети баров» — «Руки Вверх! Бар».
Некоторые детали нового проекта в Новосибирске прокомментировал предприниматель Павел Чесноков, попросивший представить его в новости как «гениального директора Феодальной сети баров».
— Это франшиза. Строит и ведет операционную деятельность Управляющая компания Сергея Жукова. В баре будут соблюдаться все сетевые стандарты: музыка, меню, интерьер и так далее. Там будет танцевальная музыка с уклоном в
«Феодальная сеть баров» («ФСБ») — крупнейшая сеть танцевальных баров в России, куда входят разные форматы, в том числе и «Руки Вверх! Бар» («РВБ»). На сайте франшиз «ФСБ» указано: с 2008 года в 16 городах страны открыто около 30 баров «РВБ». Бизнес-партнерами по «ФСБ» являются основатель сети — ресторатор Павел Чесноков, артист и музыкант Сергей Жуков (группа «Руки вверх!»), а также генеральный директор и управляющий партнер «ФСБ» Александр Пичугин.
ООО «Феодальная сеть баров» образовано 26 марта 2021 года. 90% компании принадлежит Юрию Пичугину, 10% — Александру Пичугину, который также является генеральным директором. Система «Контур.Фокус» сообщает: заявленное количество сотрудников компании — один человек. Финансовые показатели на конец 2021 года: выручка —
Управляющий партнер «ФСБ» Александр Пичугин принимал участие в запуске крупнейшего барного пространство России BlaBlaBar в Новосибирске. Среди прочих барных локаций там работает и стойка «РВБ». Основные виды деятельности сети: разработка барных концепций, продажа франшизы, запуск и доверительное управление ресторанным бизнесом. Приобретателям франшизы «РВБ» на сайте обещают чистую прибыль от
С «Феодальной сетью» связаны такие бары, как «Руки Вверх! Бар», Nebar, El Chapo, Iriski, Spletni, «Евгенич», а также товарные знаки IRISKI, Irisky Bar, Ириски Бар, ELCHAPO. На несколько товарных знаков поданы заявки на регистрацию: «Шоты-шпроты», «ГРЕШНИКИ», «Крошка моя», «Сплетни Бар», SPLETNI BAR, Santa Barbara.
Павел Чесноков не стал рассказывать, кто является приобретателем франшизы в Новосибирске, но заметил: инвесторы нового проекта в помещении бывшего Rock City и владельцы барной стойки «РВБ» в пространстве BlaBlaBar — разные люди.
Система «Контур.Фокус» сообщает, что по адресу Красный проспект, 37 на месте клуба Rock City
Открытие «Руки Вверх! Бара» на месте Rock City, уточнил Павел Чесноков, запланировано на октябрь этого года. В ноябре в новый «РВБ» должен приехать музыкант Сергей Жуков.
6 сентября NGS.RU рассказал историю давно закрывшегося легендарного клуба Rock City, которому исполнилось 20 лет. Работники рок-клуба вспомнили его историю и рассказали несколько интересных историй, связанных с этим заведением.