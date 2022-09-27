20idei
СЕЙЧАС +2°С
Пробки 4/10
usd 58.00
eur 55.93
СрочноЗадержание депутата и обыски
Все новости
Все новости
Эксклюзив

«Феодальная сеть»: кому принадлежит новый «Руки Вверх! Бар» с песнями 1990-х — его откроют в легендарном Rock City

NGS.RU показывает семь видов модного заведения

409
ds

Судя по 3D-иллюстрации из дизайн-проекта бара, Сергей Жуков в «Руки Вверх! Бар» будет присутствовать постоянно

Поделиться

В помещении легендарного клуба Rock City, который закрылся в 2018 году, с августа 2022 года идет ремонт. Как стало известно корреспонденту NGS.RU, в октябре здесь планируют открыть очередное заведение «Феодальной сети баров» — «Руки Вверх! Бар».

Некоторые детали нового проекта в Новосибирске прокомментировал предприниматель Павел Чесноков, попросивший представить его в новости как «гениального директора Феодальной сети баров».

— Это франшиза. Строит и ведет операционную деятельность Управляющая компания Сергея Жукова. В баре будут соблюдаться все сетевые стандарты: музыка, меню, интерьер и так далее. Там будет танцевальная музыка с уклоном в 1990-е. Это сорок пятое заведение сети, если считать все концепции. Осенью еще несколько откроется, — рассказал Павел Чесноков.

Слева на картинке — вход в заведение. За стеной с надписью RVBAR в Rock City находились туалеты

Слева на картинке — вход в заведение. За стеной с надписью RVBAR в Rock City находились туалеты

Поделиться

«Феодальная сеть баров» («ФСБ») — крупнейшая сеть танцевальных баров в России, куда входят разные форматы, в том числе и «Руки Вверх! Бар» («РВБ»). На сайте франшиз «ФСБ» указано: с 2008 года в 16 городах страны открыто около 30 баров «РВБ». Бизнес-партнерами по «ФСБ» являются основатель сети — ресторатор Павел Чесноков, артист и музыкант Сергей Жуков (группа «Руки вверх!»), а также генеральный директор и управляющий партнер «ФСБ» Александр Пичугин.

ООО «Феодальная сеть баров» образовано 26 марта 2021 года. 90% компании принадлежит Юрию Пичугину, 10% — Александру Пичугину, который также является генеральным директором. Система «Контур.Фокус» сообщает: заявленное количество сотрудников компании — один человек. Финансовые показатели на конец 2021 года: выручка — 16,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 903 тысячи рублей

Тот же самый ракурс: вид из дальней точки первого этажа

Тот же самый ракурс: вид из дальней точки первого этажа

Поделиться

Управляющий партнер «ФСБ» Александр Пичугин принимал участие в запуске крупнейшего барного пространство России BlaBlaBar в Новосибирске. Среди прочих барных локаций там работает и стойка «РВБ». Основные виды деятельности сети: разработка барных концепций, продажа франшизы, запуск и доверительное управление ресторанным бизнесом. Приобретателям франшизы «РВБ» на сайте обещают чистую прибыль от 1 миллиона рублей в месяц. Стоимость франшизы для городов-миллионников — 10 миллионов рублей. Плюс инвестиции в ремонт и открытие.

Обратная перспектива. Справа — барная стойка на месте вечно темной локации со столиками в бывшем рок-баре

Обратная перспектива. Справа — барная стойка на месте вечно темной локации со столиками в бывшем рок-баре

Поделиться

С «Феодальной сетью» связаны такие бары, как «Руки Вверх! Бар», Nebar, El Chapo, Iriski, Spletni, «Евгенич», а также товарные знаки IRISKI, Irisky Bar, Ириски Бар, ELCHAPO. На несколько товарных знаков поданы заявки на регистрацию: «Шоты-шпроты», «ГРЕШНИКИ», «Крошка моя», «Сплетни Бар», SPLETNI BAR, Santa Barbara.

Одна из барных стоек. Возможно, это уже второй этаж

Одна из барных стоек. Возможно, это уже второй этаж

Поделиться

Павел Чесноков не стал рассказывать, кто является приобретателем франшизы в Новосибирске, но заметил: инвесторы нового проекта в помещении бывшего Rock City и владельцы барной стойки «РВБ» в пространстве BlaBlaBar — разные люди.

Система «Контур.Фокус» сообщает, что по адресу Красный проспект, 37 на месте клуба Rock City 21 марта 2022 года зарегистрировано ООО «Рвб Нск». Генеральным директором новосибирской компании является управляющий партнер «ФСБ» Александр Пичугин, которому принадлежит 8% нового юрлица. Большая часть «Рвб Нск» (75,5%) принадлежит Дмитрию Вдовину. Этот предприниматель является учредителем девяти компаний Москвы и Санкт-Петербурга, большинство из которых связаны с брендом «РВБ». Но среди них есть также фирма по ремонту автомобилей «Таргим», стоматологическая фирма «Лаборатория улыбки» и компания по услугам телефонной связи «Бэйрэль Телеком». Третьим учредителем будущего новосибирского бара является Ирина Глазова. Ей принадлежит 16,5% ООО «Рвб Нск». Других активов у Глазовой в «Контур.Фокусе» не отражено.

Вид на сцену со второго этажа нового бара

Вид на сцену со второго этажа нового бара

Поделиться

Открытие «Руки Вверх! Бара» на месте Rock City, уточнил Павел Чесноков, запланировано на октябрь этого года. В ноябре в новый «РВБ» должен приехать музыкант Сергей Жуков.

Вид на сцену с правой стороны. В глубине справа виден вход в помещение, где в Rock City находилась гримерка

Вид на сцену с правой стороны. В глубине справа виден вход в помещение, где в Rock City находилась гримерка

Поделиться

6 сентября NGS.RU рассказал историю давно закрывшегося легендарного клуба Rock City, которому исполнилось 20 лет. Работники рок-клуба вспомнили его историю и рассказали несколько интересных историй, связанных с этим заведением.

По теме

BlaBlaBarСергей ЖуковКлубная жизньФраншизаRock CityРуки Вверх БарФеодальная сеть баровГруппа Руки Вверх
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2