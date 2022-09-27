«Феодальная сеть»: кому принадлежит новый «Руки Вверх! Бар» с песнями 1990-х — его откроют в легендарном Rock City

В помещении легендарного клуба Rock City, который закрылся в 2018 году, с августа 2022 года идет ремонт. Как стало известно корреспонденту NGS.RU, в октябре здесь планируют открыть очередное заведение «Феодальной сети баров» — «Руки Вверх! Бар».

Некоторые детали нового проекта в Новосибирске прокомментировал предприниматель Павел Чесноков, попросивший представить его в новости как «гениального директора Феодальной сети баров».

