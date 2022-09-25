Уберут забор и установят волейбольную площадку: как изменили проект сквера на Троллейке

В Новосибирске прошло общественное обсуждение дизайн-проекта сквера «Радуга», расположенного на территории Троллейного жилмассива. Жители попросили убрать металлический забор, установить волейбольную площадку и перенести лавочки от окон жилых домов. Итоги обсуждения опубликовали на сайте «Зеленый Новосибирск».



Активистов волновал вопрос о том, чтобы заменить старый металлический забор по улице Новосибирской. В ходе обсуждения решили, что по нормам ограждение на данной улице необязательно, поэтому старый забор демонтируют, а вместо него высадят живую изгородь.