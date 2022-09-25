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Уберут забор и установят волейбольную площадку: как изменили проект сквера на Троллейке

Вместо металлического забора планируют высадить живую изгородь

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В сквере появятся аллея из сосен и тренажеры

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В Новосибирске прошло общественное обсуждение дизайн-проекта сквера «Радуга», расположенного на территории Троллейного жилмассива. Жители попросили убрать металлический забор, установить волейбольную площадку и перенести лавочки от окон жилых домов. Итоги обсуждения опубликовали на сайте «Зеленый Новосибирск».

Активистов волновал вопрос о том, чтобы заменить старый металлический забор по улице Новосибирской. В ходе обсуждения решили, что по нормам ограждение на данной улице необязательно, поэтому старый забор демонтируют, а вместо него высадят живую изгородь.

Также жители попросили изменить форму сцены на «ракушку» и установить волейбольную площадку — изменения внесли в дизайн-проект.

Сцену сделают в форме ракушки

Сцену сделают в форме ракушки

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Некоторые были обеспокоены тем, что лавочки установят около жилых домов, поэтому попросили их перенести. Однако это предложение не приняли.

— Вариант с переносом лавочек на другую сторону аллеи хуже: отдыхающие будут говорить в сторону окон и смотреть в них. Устанавливать скамейки вдоль дороги также не имеет смысла: отдыхающие будут сидеть в дорожной пыли и смотреть на парковку, — прокомментировали в протоколе обсуждения.

Площадь проектируемой территории сквера составляет 1,3 гектара. По проекту здесь заменят детскую площадку, установят сцену и обустроят зону для спокойного отдыха.

В июле в мэрии приняли дизайн-проект Парка имени Кирова — теперь там не будет мини-зоопарка.

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