Сотрудники ГИБДД не выявили нарушений на улице Петухова из-за занятой полосы фурами

На улице Петухова в Новосибирске, как рассказали читатели, часто образовывается пробка из-за фур, которые занимают одну полосу. В ГУ МВД по Новосибирской области на запрос НГС сообщили, что при проверке участка, нарушений правил стоянки не выявили.



В ответе на запрос указано, что сообщения о заторных ситуациях на улице Петухова поступали 13 и 15 сентября. Сотрудники ДДПС ГИБДД проверяли данный участок, на момент прибытия нарушений правил стоянки транспортных средств не выявили.