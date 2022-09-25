Сотрудники ГИБДД не выявили нарушений на улице Петухова из-за занятой полосы фурами
Как рассказали в пресс-службе, пробки на участке образуются из-за увеличенного трафика
На улице Петухова в Новосибирске, как рассказали читатели, часто образовывается пробка из-за фур, которые занимают одну полосу. В ГУ МВД по Новосибирской области на запрос НГС сообщили, что при проверке участка, нарушений правил стоянки не выявили.
В ответе на запрос указано, что сообщения о заторных ситуациях на улице Петухова поступали 13 и 15 сентября. Сотрудники ДДПС ГИБДД проверяли данный участок, на момент прибытия нарушений правил стоянки транспортных средств не выявили.
— Создание заторных ситуаций на данном участке дороги возникало в результате увеличения транспортного трафика, связанного с превышением пребывающего транспортного потока, значительно превышающего фактическую пропускную способность данного участка дороги, — сообщили в ГУ МВД по НСО.
Также в пресс-службе отметили, что сотрудники ДПС ориентированы на проведение профилактических мероприятий и выявление нарушений по улице Петухова.
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