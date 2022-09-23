Из-за скачка давления в трубах произошла коммунальная авария в Академгородке
Из-за скачка давления в тепловых сетях лопнули трубы в 20 многоквартирных домах
Серьезная коммунальная авария произошла в Советском районе Новосибирска накануне, 22 сентября 2022 года в 9 часов утра. Информацию об этом подтвердили в приемной жилищно-коммунального управления Новосибирского научного центра. Оперативно прокомментировать информацию коммунальщики не смогли: главного инженера ЖКУ ННЦ Олега Шледта не было на месте.
О подробностях аварии рассказала в своем телеграм-канале депутат горсовета Светлана Каверзина.
«В тепловых сетях ФГУП "УЭВ" произошел скачок давления до величин, превышающих испытательные (более
В списке — 20 адресов, в результате аварии были повреждены инженерные сети в домах, расположенных на улицах Героев Труда, Гнесиных, Иванова, Мусы Джалиля, Полевой, Вяземской, а также бульваре Молодежи. Жители квартир в этих домах пожаловались на течи с чердаков и потолков, потекшие батареи и трубы отопления и лопнувшие счетчики горячего водоснабжения.
— На данный момент специалисты ФГБУ «ЖКУ ННЦ» устраняют аварийные ситуации, произошедшие из-за скачка давления, — написала депутат. — В ближайшее время ФГБУ «ЖКУ ННЦ» подготовит и направит претензию в ФГУП «УЭВ» о возмещении причиненного ущерба имуществу собственников вышеуказанных домов.
В отделе ГО и ЧС Советского района Новосибирска корреспондента заверили, что, поскольку погода хорошая, обращений в отдел не было, и комментировать специалисты ситуацию не могут.
Ранее НГС писал о том, как на Авиастроителей порвало огромную трубу. Коммунальный фонтан попал на видео.