Мэрия позвала новосибирцев и гостей города заняться бар-хоппингом
Ресторатор и профессиональный гид не слышали о такой услуге в городе
На новосибирских улицах появились рекламные щиты Туристско-информационного центра Новосибирска, где в качестве одного из видов туристической активности предлагается хождение по барам.
Щит с предложением заняться бар-хоппингом замечен на площади Ленина, он рекламирует Туристско-информационный центр города Новосибирска, точнее его сайт welcome-novosibirsk.ru. На щите указаны несколько потенциальных мест для отдыха и обещан «гастрономический тур по барам с гидом». Сам Центр создан при поддержке новосибирской мэрии для оказания помощи гостям города в знакомстве с Новосибирском. Бар-хоппингом же называется хождение по барам, когда люди проводят в каждом заведении сравнительно немного времени, выпивая один–два напитка, после чего перемещаются в другой бар, меняя таким образом как минимум пять–шесть заведений за вечер.
Предложение заняться бар-хоппингом стилизовано под поисковый запрос. На самом сайте центра, впрочем, по этому запросу найти ничего не удалось. В разделе «Гастрономия/Бары» есть информация о 20 заведениях города. По данным «2ГИС», только в Центральном районе работает более 100 баров.
Тем не менее, как признают и сами рестораторы, и работающие с туристами гиды, посещение баров и ресторанов действительно стало важной частью туристической активности для гостей города. Причем речь идет не только о простом желании где-то перекусить и выпить.
В городе сформировались уже своего рода барно-ресторанные кластеры, когда несколько разных заведений расположены в одном здании. Это и ресторанный дворик за гостиницей Центральная, и дворик между домами 43 и 45 на Коммунистической, и весь комплекс заведений на Красном проспекте, 22.
Профессиональный гид Андрей Поздняков признает, что неоднократно слышал мнение, что Новосибирску можно развивать гастрономический туризм как отдельное направление. Однако в собственной работе такого запроса (устроить тур по барам) от гостей города не встречал.
— Есть знаковые места, куда люди заранее могут хотеть попасть. Но чтобы туристы заказывали просто прогулки по питейным заведениям, такого не было ни разу. Хотя для Питера это вполне востребованный туристический продукт, — говорит Поздняков.
Руководитель пивоварни и одноименного пивного ресторана GUSI Сергей Цуркан также не слышал о каких-то организованных гидами турах по барам Новосибирска, хотя собственный опыт такого рода деятельности у него есть.
— В прошлом году я сам устраивал бар-хоппинг с поклонниками нашей пивоварни. Мы ходили по пивными барами и искали наше пиво. Как-то раз организовывали автобус, который возил участников между заведениями. Думаю, что у этого формата может быть потенциал. Но если мэрия действительно хочет как-то продвинуть Новосибирск в качестве места для ресторанно-барного туризма, то начать можно с поддержки уже действующих фестивалей. Мы, например, проводим свой «Сибкрафтфест» уже с 2015 года, и я был бы только за, если бы городские власти начали относиться к нему, не просто как к какой-то частной инициативе, а как к одному из состоявшихся уже городских праздников, — говорит Цуркан.
В этом году барным дворикам явно помогает погода. Посмотреть на то, как гуляли (и продолжают гулять) новосибирцы и гости города можно в репортаже Алены Золотухиной и Алины Скитович.