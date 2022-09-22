Мэрия позвала новосибирцев и гостей города заняться бар-хоппингом

На новосибирских улицах появились рекламные щиты Туристско-информационного центра Новосибирска, где в качестве одного из видов туристической активности предлагается хождение по барам.

Щит с предложением заняться бар-хоппингом замечен на площади Ленина, он рекламирует Туристско-информационный центр города Новосибирска, точнее его сайт welcome-novosibirsk.ru. На щите указаны несколько потенциальных мест для отдыха и обещан «гастрономический тур по барам с гидом». Сам Центр создан при поддержке новосибирской мэрии для оказания помощи гостям города в знакомстве с Новосибирском. Бар-хоппингом же называется хождение по барам, когда люди проводят в каждом заведении сравнительно немного времени, выпивая один–два напитка, после чего перемещаются в другой бар, меняя таким образом как минимум пять–шесть заведений за вечер.