«Небоскреб должен появиться»: Андрей Травников бросил вызов строителям Новосибирска
Некоторые бизнесмены начали готовить проекты
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что предложил бизнесменам города построить небоскреб. Некоторые из них начали подготовку проектов.
Губернатор ответил на вопрос о том, как исправить мрачность Новосибирска, в эфире канала «ОТС» 21 сентября.
— В целом облик города сформировался, и нужно спокойно относиться. Да, Новосибирск — город конструктивизма. Это наша история. Но есть и прекрасные здания деревянные начала прошлого века. Есть и замечательные дома современные и социальные объекты, которые создают образ мегаполиса. В прошлый год я встречался с застройщиками. Бросил им вызов, сказал: «В таком городе, как Новосибирск, хоть один, но небоскреб должен появиться», — поделился губернатор.
Он добавил, что некоторые бизнесмены разработали планы по строительству небоскребов. Но не стал раскрывать информацию о том, сколько в высотках будет этажей.
В эфире Андрей Травников ответил на вопросы жителей региона. Всё самое важное мы собрали в онлайн-трансляции.