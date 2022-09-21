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«Небоскреб должен появиться»: Андрей Травников бросил вызов строителям Новосибирска

Некоторые бизнесмены начали готовить проекты

Пока неизвестно, когда в Новосибирске построят небоскреб

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что предложил бизнесменам города построить небоскреб. Некоторые из них начали подготовку проектов.

Губернатор ответил на вопрос о том, как исправить мрачность Новосибирска, в эфире канала «ОТС» 21 сентября.

— В целом облик города сформировался, и нужно спокойно относиться. Да, Новосибирск — город конструктивизма. Это наша история. Но есть и прекрасные здания деревянные начала прошлого века. Есть и замечательные дома современные и социальные объекты, которые создают образ мегаполиса. В прошлый год я встречался с застройщиками. Бросил им вызов, сказал: «В таком городе, как Новосибирск, хоть один, но небоскреб должен появиться», — поделился губернатор.

Он добавил, что некоторые бизнесмены разработали планы по строительству небоскребов. Но не стал раскрывать информацию о том, сколько в высотках будет этажей.

В эфире Андрей Травников ответил на вопросы жителей региона. Всё самое важное мы собрали в онлайн-трансляции.

НовосибирскНебоскребСтроительство
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