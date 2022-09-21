«Нарушения срока нет»: в РЭС ответили, когда благоустроят участок в Первомайском сквере

В АО «Региональные электрические сети» заявили, что не срывали сроки реконструкции сетей в Первомайском сквере, из-за которой оказался перекопан тротуар. Накануне в мэрии сообщили, что работы должны были завершить 19 сентября .



В ответе на запрос сайта НГС в пресс-службе РЭС рассказали, что на участке проводят реконструкцию кабельной линии электропередачи. Это нужно для замены линии, которая используется с 1981 года. Работы ведут на улицах Депутатской, Каменской, Максима Горького и Чаплыгина. Подрядчиком выступает АО «РЭМиС».

