«Нарушения срока нет»: в РЭС ответили, когда благоустроят участок в Первомайском сквере
На нескольких участках в центре Новосибирска перекопали пешеходную часть
В АО «Региональные электрические сети» заявили, что не срывали сроки реконструкции сетей в Первомайском сквере, из-за которой оказался перекопан тротуар. Накануне в мэрии сообщили, что работы должны были завершить
В ответе на запрос сайта НГС в пресс-службе РЭС рассказали, что на участке проводят реконструкцию кабельной линии электропередачи. Это нужно для замены линии, которая используется с 1981 года. Работы ведут на улицах Депутатской, Каменской, Максима Горького и Чаплыгина. Подрядчиком выступает АО «РЭМиС».
По данным сервиса «Контур.Фокус», АО «РЭМиС» принадлежит АО «РЭС». Фирма зарегистрирована в 2012 году, генеральный директор — Евгений Филиппов. В 2021 году выручка «РЭМиС» составила
— Комитетом по выдаче разрешений на проведение земляных работ выдано разрешение (включая монтажные работы и работы по полному восстановлению благоустройства) сроком до
В компании уточнили, что земляные работы, в том числе по восстановлению благоустройства, выполнят до
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