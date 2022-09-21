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«Нарушения срока нет»: в РЭС ответили, когда благоустроят участок в Первомайском сквере

На нескольких участках в центре Новосибирска перекопали пешеходную часть

На участке меняют кабель

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В АО «Региональные электрические сети» заявили, что не срывали сроки реконструкции сетей в Первомайском сквере, из-за которой оказался перекопан тротуар. Накануне в мэрии сообщили, что работы должны были завершить 19 сентября.

В ответе на запрос сайта НГС в пресс-службе РЭС рассказали, что на участке проводят реконструкцию кабельной линии электропередачи. Это нужно для замены линии, которая используется с 1981 года. Работы ведут на улицах Депутатской, Каменской, Максима Горького и Чаплыгина. Подрядчиком выступает АО «РЭМиС».

По данным сервиса «Контур.Фокус», АО «РЭМиС» принадлежит АО «РЭС». Фирма зарегистрирована в 2012 году, генеральный директор — Евгений Филиппов. В 2021 году выручка «РЭМиС» составила 1,1 миллиарда рублей, чистый убыток — 18,8 миллиона.

— Комитетом по выдаче разрешений на проведение земляных работ выдано разрешение (включая монтажные работы и работы по полному восстановлению благоустройства) сроком до 3 октября 2022 года. В паспорте объекта, размещенном на ограждающих конструкциях, указан срок производства работ «август — сентябрь», то есть срок истекает 30 сентября. Таким образом, нарушения срока выполнения работ на данный момент нет, — пояснили в пресс-службе АО «РЭС».

В компании уточнили, что земляные работы, в том числе по восстановлению благоустройства, выполнят до 30 сентября.

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