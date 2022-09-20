«Прямо скажем, не красит»: в Первомайском сквере не успели вовремя исправить тротуар
Работы должны были завершить 19 сентября
В Новосибирске раскопали тротуар на территории Первомайского сквера. Работы должны были завершить 19 сентября, но мэрия объяснила задержку техническим сбоем.
— Сейчас на входной зоне перед Первомайским сквером как минимум в трех местах разрытия, тоже это, прямо скажем, не красит. Продолжается это длительное время. Я задал вопрос центральному округу, получил ответ о том, что работы должны быть закончены 19 сентября. Сегодня —
Чиновник ответил, что работы в Первомайском сквере согласованы. Для соблюдения их сроков к исполнителю — компании «Региональные электрические сети» — применят меры воздействия.
— У нас произошел небольшой технический сбой, именно по Первомайскому скверу. Работы выполнялись по проекту 2019 года, когда «Горзеленхоз» находился в структуре департамента транспорта. И все согласования изначально были получены, как плановая работа, не произошло пересогласование в этом году. При смене эксплуатирующей организации будем повторно все согласования проходить, — объяснил глава департамента ЖКХ и энергетики Дмитрий Перязев.
Мэр поручил связаться с «РЭС» и ускорить выполнение работ. НГС также отправил запрос в РЭС по ситуации.
На этой неделе в Новосибирске собираются закончить дорожный ремонт на площади Маркса. Там должны восстановить благоустройство. Посмотрите, что происходит на месте сейчас.