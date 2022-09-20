20idei
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 4/10
usd 60.17
eur 60.04
Тема дняРабота хирурга в 90-е
Все новости
Все новости

«Прямо скажем, не красит»: в Первомайском сквере не успели вовремя исправить тротуар

Работы должны были завершить 19 сентября

721

Тротуар перекопан со стороны улицы Максима Горького

Поделиться

В Новосибирске раскопали тротуар на территории Первомайского сквера. Работы должны были завершить 19 сентября, но мэрия объяснила задержку техническим сбоем.

— Сейчас на входной зоне перед Первомайским сквером как минимум в трех местах разрытия, тоже это, прямо скажем, не красит. Продолжается это длительное время. Я задал вопрос центральному округу, получил ответ о том, что работы должны быть закончены 19 сентября. Сегодня — 20-е. Вопрос: согласованы ли эти работы? — обратился мэр Анатолий Локоть к начальнику департамента транспорта Константину Васильеву во время аппаратного совещания.

Чиновник ответил, что работы в Первомайском сквере согласованы. Для соблюдения их сроков к исполнителю — компании «Региональные электрические сети» — применят меры воздействия.

Также асфальт раскопан со стороны<br />Красного проспекта

Также асфальт раскопан со стороны
Красного проспекта

Поделиться

— У нас произошел небольшой технический сбой, именно по Первомайскому скверу. Работы выполнялись по проекту 2019 года, когда «Горзеленхоз» находился в структуре департамента транспорта. И все согласования изначально были получены, как плановая работа, не произошло пересогласование в этом году. При смене эксплуатирующей организации будем повторно все согласования проходить, — объяснил глава департамента ЖКХ и энергетики Дмитрий Перязев.

По данным паспорта объекта, работы начали в августе

По данным паспорта объекта, работы начали в августе

Поделиться

Мэр поручил связаться с «РЭС» и ускорить выполнение работ. НГС также отправил запрос в РЭС по ситуации.

На этой неделе в Новосибирске собираются закончить дорожный ремонт на площади Маркса. Там должны восстановить благоустройство. Посмотрите, что происходит на месте сейчас.

По теме

Первомайский скверТротуарРЭС
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2