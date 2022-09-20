«Прямо скажем, не красит»: в Первомайском сквере не успели вовремя исправить тротуар

В Новосибирске раскопали тротуар на территории Первомайского сквера. Работы должны были завершить 19 сентября, но мэрия объяснила задержку техническим сбоем.

— Сейчас на входной зоне перед Первомайским сквером как минимум в трех местах разрытия, тоже это, прямо скажем, не красит. Продолжается это длительное время. Я задал вопрос центральному округу, получил ответ о том, что работы должны быть закончены 19 сентября. Сегодня — 20-е . Вопрос: согласованы ли эти работы? — обратился мэр Анатолий Локоть к начальнику департамента транспорта Константину Васильеву во время аппаратного совещания.