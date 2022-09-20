Во сколько на набережной выступит Полина Гагарина? Подробное расписание Дня Новосибирской области

В Новосибирске Полина Гагарина будет выступать 24 сентября с 21:10 до 21:50 на Михайловской набережной.

Об этом сообщил сегодня исполняющий обязанности министра культуры региона Юрий Зимняков. При этом концерт певицы Ханны пройдет с 19:00 до 20:00. Также на сцене выступит кавер-группа Realplay с 20:00 до 20:50.

И. о. министра культуры Юрий Зимняков рассказал, что концепция празднования Дня области — объединяющее начало.