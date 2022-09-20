Во сколько на набережной выступит Полина Гагарина? Подробное расписание Дня Новосибирской области
Празднование будет продолжаться с 22 по 24 сентября
В Новосибирске Полина Гагарина будет выступать 24 сентября с 21:10 до 21:50 на Михайловской набережной.
Об этом сообщил сегодня исполняющий обязанности министра культуры региона Юрий Зимняков. При этом концерт певицы Ханны пройдет с 19:00 до 20:00. Также на сцене выступит кавер-группа Realplay с 20:00 до 20:50.
И. о. министра культуры Юрий Зимняков рассказал, что концепция празднования Дня области — объединяющее начало.
— В Новосибирской области всегда знали, что такое взаимоуважение, чувство общности. Важность единения вокруг главных ценностей найдет свое отражение в программе праздничных мероприятий. С учетом этих идей мы предлагаем максимально насытить событийную повестку, — рассказал Юрий Зимняков.
Празднование начнется 22 сентября с мероприятий с молодежью. С 10 до 12 часов пройдет акция в формате квиза о знании региона. Участники будут отвечать на вопросы в гугл-форме. С 12:30 до 15:00 на студенческих площадках состоится серия флешмобов «Мы Новосибирь».
В пятницу, 23 сентября, на Михайловской набережной в 12 часов начнет работу гастрономическая ярмарка. Она будет работать два дня.
— Будет обустроена улица Мастеров, где 20 ремесленников представят свою продукцию. Здесь же будет организована дегустация с 14:00 до 15:00 часов, — рассказал Юрий Зимняков.
В 16:00 начнется мероприятие в филармонии им. Каца. На первом этаже будет выставка «Открой для себя Новосибирь», и в этой выставке отражены богатства и разнообразия региона. А на втором этаже будет проходить тематическая площадка культурной олимпиады.
— С 17:00 до 18:00 гостей ждет концертная программа на набережной «Чалдоны» с тематической программой «Край ты мой любимый». Также пройдет седьмая культурная олимпиада. В культурной олимпиаде примут участие все 35 районов и городов области, около 1000 человек. Все конкурсные состязания посвящены памятным датам, людям и объектам, — рассказал и. о. заместителя министра.
В субботу, 24 сентября, на Михайловской набережной мероприятия начнутся с 10 утра и продлятся до 22 часов.
— Территория набережной разделится на пять локаций. Первая локация — «Ярмарка»: там будут располагаться павильоны и палатки. Вторая — «Спортивная», на которой пройдут соревнования по баскетболу, соревнования ползунков и будет локация по сдачам норм ГТО. Четвертая локация будет «Мастерская» и пятая локация — «Концертная». «Ярмарка» и «Спортивная» локации будут работать с 10 до 18, а концертная будет работать с 12 до 22 часов. С 12 до 14 будет детская концертная программа, с 14 до 15 — концерт профессиональных коллективов, в 15 — официальное открытие, — объяснил Юрий Зимняков.
Как уточнил Юрий Зимняков после концерта дороги перекрывать не будут и дополнительные маршруты не организуют.
Также на 8 площадках города будут выступать местные творческие объединения. Мероприятия пройдут в парках «Березовая роща», «Сосновый бор», в Затулинском парке, парке им. Кирова, Центральном, Первомайском, Заельцовском парках. В Нарымском сквере 24 сентября состоится фестиваль «Где стоишь, там и поле Куликово» с участием творческих коллективов учреждений культуры Новосибирской области и участников Культурной Олимпиады Новосибирской области.
Вне праздничной программы в области в рамках празднования 85-летия откроют центр креативных индустрий и три модельные библиотеки. А 26 сентября пройдет фестиваль этнических культур Сибири.
Изначально планировалось, что после концерта Полины Гагариной будет праздничный фейерверк. В субботу, 17 сентября, в официальном телеграм-канале правительства региона сообщили, что фейерверк не состоится.