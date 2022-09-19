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Губернатор НСО ответил на заявление Кадырова об усилении призыва добровольцев

Андрей Травников сообщил, что желающие поступить на службу продолжают обращаться в военкоматы

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Правительство оказывает дополнительную поддержку добровольцам

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ответил на заявления главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова об усилении призыва добровольцев.

— Многие новосибирцы с первых дней специальной военной операции изъявили желание поступить на воинскую службу и участвовать в освобождении Украины от националистического режима. За этот период более 800 жителей нашего региона отправились в различные подразделения Вооруженных сил России и Росгвардии. В том числе в наши именные региональные подразделения, — передает слова губернатора НСО пресс-служба правительства региона.

Правительство области, по информации губернатора, оказывает меры дополнительной поддержки добровольцев: единовременные и регулярные денежные выплаты, обеспечение снаряжением и оборудованием.

— Укомплектование именных подразделений к настоящему моменту завершено, но желающие поступить на службу продолжают обращаться в пункты отбора и в военкоматы. Поэтому я поддерживаю предложение главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова об усилении работы по организации призыва добровольцев, — передает слова Травникова пресс-службы.

Ранее Андрей Травников заявил, что сейчас неуместно проводить фейерверк во время празднования Дня Новосибирской области.

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