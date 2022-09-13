Ушел после 13 лет работы: директор Новосибирского краеведческого музея покинул пост
Причины своего увольнения Андрей Шаповалов называть отказался
Директор Новосибирского краеведческого музея Андрей Шаповалов покинул свой пост по собственному желанию. Свой уход с должности он подтвердил лично.
— Подтверждаю увольнение, комментариев не будет, — заявил НГС бывший директор музея.
Шаповалов Андрей Валерьевич — директор Краеведческого музея с 2009 г. Родился 1 апреля 1969 г. По профессии историк (гуманитарный факультет НГУ). Женат, есть сын. Преподавал в НГПУ историю первобытного общества и этнологию, прикладную культурологию. Автор более 50 статей.
В далеком 2011 году Шаповалов давал развернутое интервью НГС о жизни, профессии, деньгах и любви к Родине. Кстати, в том разговоре он говорил, что собирается проработать директором пять лет, а потом уйти.