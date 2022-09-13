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Ушел после 13 лет работы: директор Новосибирского краеведческого музея покинул пост

Причины своего увольнения Андрей Шаповалов называть отказался

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Ранее Шаповалов признавался, что встречался с духами и умеет вызывать дождь

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Директор Новосибирского краеведческого музея Андрей Шаповалов покинул свой пост по собственному желанию. Свой уход с должности он подтвердил лично.

— Подтверждаю увольнение, комментариев не будет, — заявил НГС бывший директор музея.

Шаповалов Андрей Валерьевич — директор Краеведческого музея с 2009 г. Родился 1 апреля 1969 г. По профессии историк (гуманитарный факультет НГУ). Женат, есть сын. Преподавал в НГПУ историю первобытного общества и этнологию, прикладную культурологию. Автор более 50 статей.

В далеком 2011 году Шаповалов давал развернутое интервью НГС о жизни, профессии, деньгах и любви к Родине. Кстати, в том разговоре он говорил, что собирается проработать директором пять лет, а потом уйти.

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