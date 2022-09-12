Жители пятиэтажки в центре возмутились теплотрассе в своем дворе — они подозревают ТСЖ в сговоре с мэрией
Жители лишатся двора и парковок как минимум на месяц — власти уверяют, что перенести теплотрассу невозможно
Дом
«Вызванивали всех по одному»
В июне 2022 года жители
— Когда проектировали школу, не рассчитали, что им нужно выносить теплотрассу с территории к дому 21а, 21 и 19 по улице Мичурина, — рассказал местный активист Николай Грачев, один из главных противников теплотрассы. — Сейчас нас насильно склоняют к тому, чтобы мы пустили транзитный вот этот вот коридор.
Местные жители закономерно были против превращения зоны парковки в зону раскопок.
— Я прямо очень против, — говорит житель дома Виталий Самохин. — Водопровод, газопровод… у нас и так маленькая территория, нет двора практически. Всё перекопают, уберут забор, здесь будет проходной двор.
Соседи выступили единым фронтом и на общем собрании единогласно проголосовали против этой идеи. Проект скорректировали: теперь предполагалось перенести школьный забор поближе к футбольному полю и таким образом расположить коммуникации на придомовой территории не полностью, а частично. На это жильцы согласились.
— Я как-то сразу подумала, что это для школы, — рассказала НГС местная жительница Наталья Напалкова. — Позвонили, я пришла и проголосовала.
Женщина — одна из 24 собственников, единогласно проголосовавших за новый вариант прокладки коммуникаций. Она живет в доме
Тем не менее скоро у жильцов появились подозрения, что в истории с теплотрассой не всё чисто.
— Я об этом узнал, когда уже почти все проголосовали, — рассказал Николай Грачев, собственник помещения в квартире по соседству с Натальей. — Нас с Андреем (еще одним активистом. — Прим. ред.) вообще не уведомили. Они [ТСЖ] ничего не вывешивали, всех по одному вызванивали и говорили: «Зайдите к нам». Там говорили: «Проголосуйте за, это надо школе». То есть они вводили [людей] в заблуждение, ведь эта теплотрасса не для школы.
О том, что никакого собрания не было, говорят и другие жители дома. При этом расставаться на неопределенный срок с парковочными местами не готов никто: в маленьком дворе и без того не хватает мест.
— Вопрос, который нас всех заботит, больше даже, чем строительство теплотрассы, — это ее эксплуатация, — объясняет еще один житель дома Андрей Кебак. — Все работы по ее эксплуатации в дальнейшем будут вестись с нашего участка. С территории школы делать это нельзя, остается только подъезд через наш двор. Соответственно, любой порыв либо что-то еще, какие-то профилактические ремонтные работы — это будет у нас выгорожена часть парковки.
Бороться с теплотрассой решили законными методами: созвать новое собрание и спросить мнение жильцов с учетом всех изначально не озвученных фактов.
— Провели собрание, пришла председатель ТСЖ Марина Гавриловна Степанова к нам, увидела глазами, что люди против, и сказала: «Ну не хотите — как хотите, я умываю руки и ухожу», — вспоминает Николай Грачев. — А сама втихушку оформила протоколы, после окончания голосования еще кого-то нашла, набрала якобы 70% и сейчас сдала этот протокол в жилищную инспекцию.
Иными словами, официально жители дома не возражают против строительных работ у себя на парковке, а фактически — решительно против, но по словам активистов, сделать ничего не могут: оформить новый протокол сами инициаторы собрания не могут. По закону в нем требуется указать долю каждого собственника от общей площади. По словам Николая Грачева, такая информация есть только в ТСЖ и получить ее у активистов не получается: данные жильцам не предоставляют.
Копия подписанного протокола также есть в распоряжении редакции. Согласно ей, почти 100% местных жителей не согласны пускать рабочих на свою придомовую территорию. Впрочем, похоже, это никого не волнует.
Председатель ТСЖ «Защитник-1» Марина Степанова придерживается другой точки зрения.
— Абсолютно ложная информация, — прокомментировала она корреспонденту НГС обвинения жителей. — К нам обратились мэрия города Новосибирска и администрация Центрального округа. Мэрия в лице Кондратьева, замглавы (Алексея Кондратьева, заместителя мэра и начальника департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска. — Прим. ред.), и Центральный округ в лице замглавы района Редькиной (Светланы Редькиной, заместителя главы администрации Центрального округа по городскому хозяйству. — Прим. ред.). Нас попросили провести голосование по поводу задействования 70 сантиметров под землей границы нашего участка для переноса тепловой магистрали — не затрагивая поребриков, асфальта, только в грунте — с последующим выполнением благоустройства, посадки деревьев и травы. Мы провели собрание, провели голосование и передали документы.
По словам Марины Степановой, никаких нарушений при проведении собрания не было.
— Все уведомления и сообщения [о собрании] были размещены на доске объявлений непосредственно на Крылова, 14 — у меня это всё запротоколировано и есть фотография. Также они были размещены в ТСЖ на доске объявлений и в кабинете.
На просьбу НГС предоставить упомянутую фотографию Марина Степанова ответила, что никакие документы предъявлять журналистам не собирается.
«Все перессорились»
У старшей по дому, которая, по мнению активистов, в ущерб соседям устраивала голосование без собрания и вводила людей в заблуждение, мнение другое.
— Они эту теплотрассу будут рыть даже не на меже, а больше школьного двора займут, — Светлана Григорьевна решительно машет рукой, — 70 сантиметров всего у нас заберут именно с целью разрыть. Что нам мешает?
— Соседи ваши говорят, что боятся возможного ремонта.
— Если так рассуждать, у нас и кирпич с крыши упасть может, давайте отойдем… Как это можно предугадать?
— Так зачем увеличивать риски? — вмешивается Николай Грачев.
Женщина занимает пост старшей по дому порядка 30 лет, но теперь, уверяет, сложит полномочия. Прокладка коммуникаций, даже не начатая, разделила жильцов старой пятиэтажки на два лагеря: одни (и сама Светлана Григорьевна в том числе) считают, что нужно попытаться решить вопрос миром, другие уверены, что мэрия хочет сэкономить за их счет.
— Мы ходили на три заседания по строительству теплотрассы, — рассказывает Николай Грачев. — Первое было у Кондратьева, заммэра по строительству, и два заседания по его поручению у Редькиной, замглавы Центрального округа, есть аудиозаписи (имеются в распоряжении редакции. — Прим. ред.). Там была специалист, которая на мой прямой вопрос ответила: теоретическая возможность прокладки теплотрассы со стороны улицы Мичурина имеется, но это более затратно, более проблемно, нужна прокладка в каких-то специальных изолирующих материалах под трамвайным полотном.
— Люди должны договариваться, как-то обсуждать, а не так, что «идите на Мичурина и копайте там», — не соглашается старшая по дому. — И деревья эти, за которые все так переживают, клены-самосевки, — никому они не нужны.
Правда, на вопрос, куда они с супругом планируют ставить собственный автомобиль, когда проложат теплотрассу, женщина не отвечает. Впрочем, какого-то компромиссного и удобного для всех варианта, похоже, не существует: или теплотрассу прокладывают ценой месячного (по информации мэрии Новосибирска) дискомфорта в одном дворе, или неопределенно долгого транспортного коллапса на Мичурина.
«Альтернативного варианта не существует»
В ответ на официальный запрос НГС в мэрии Новосибирска озвучили информацию, кардинально противоположную той, которая была высказана жителям дома
— По улице Мичурина теплотрассу проложить невозможно из-за большой, многоуровневой насыщенности улицы существующими инженерными сетями; альтернативного варианта не существует, это единственный технически возможный вариант, который не нарушает требований к размещению инженерных сетей, — ответили в пресс-службе мэрии.
Муниципальные чиновники добавили, что подготовительные работы к прокладке теплотрассы уже начаты и деревья, растущие между школой и двором, вырублены. Закончить работы планируют в течение 30 дней.
Ранее НГС писал о том, что жителей элитного ЖК возмутило строительство новых многоэтажек.