Жители пятиэтажки в центре возмутились теплотрассе в своем дворе — они подозревают ТСЖ в сговоре с мэрией

О том, что никакого собрания не было, говорят и другие жители дома. При этом расставаться на неопределенный срок с парковочными местами не готов никто: в маленьком дворе и без того не хватает мест.



— Вопрос, который нас всех заботит, больше даже, чем строительство теплотрассы, — это ее эксплуатация, — объясняет еще один житель дома Андрей Кебак. — Все работы по ее эксплуатации в дальнейшем будут вестись с нашего участка. С территории школы делать это нельзя, остается только подъезд через наш двор. Соответственно, любой порыв либо что-то еще, какие-то профилактические ремонтные работы — это будет у нас выгорожена часть парковки.

Бороться с теплотрассой решили законными методами: созвать новое собрание и спросить мнение жильцов с учетом всех изначально не озвученных фактов.



— Провели собрание, пришла председатель ТСЖ Марина Гавриловна Степанова к нам, увидела глазами, что люди против, и сказала: «Ну не хотите — как хотите, я умываю руки и ухожу», — вспоминает Николай Грачев. — А сама втихушку оформила протоколы, после окончания голосования еще кого-то нашла, набрала якобы 70% и сейчас сдала этот протокол в жилищную инспекцию.

