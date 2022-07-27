Шум в лесу: жители элитного комплекса Flora&Fauna возмутились ростом новых домов на несколько этажей

Один из первых жителей комплекса Максим рассказал журналисту НГС, что об изменениях в проекте он и его соседи узнали пару недель назад, когда в новых домах открыли продажи.



— Застройщик это мотивирует тем, что вообще-то идет нам навстречу, потому что там должны быть 2-подъездные дома — такие же, как вдоль реки. А так он использует меньше площади застройки на то же количество квартир. Но изначально дома должны были быть 1-подъездные — мы такой проект покупали, он до сих пор нарисован на сайте, — говорит Максим, называя объяснения смены концепции манипуляцией.

