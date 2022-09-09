Овощи, фрукты, мёд и мясо: в Новосибирске на выходных пройдут две сельскохозяйственные ярмарки
Ради одной из них перекроют дорогу
10 и 17 сентября в Новосибирске пройдут сельскохозяйственные ярмарки (0+). Об этом сообщили в пресс-центре мэрии города.
Завтра торговать продуктами будут на площадке у Новосибирского цирка по адресу Челюскинцев, 21 с 10:00 до 16:00. Можно купить овощи, фрукты, плоды дикорастущих растений, мёд, посадочный материал, а также мясо, рыбу, молочную продукцию и хлебобулочные изделия.
— В работе ярмарок примут участие организации и индивидуальные предприниматели, крестьянско-фермерские хозяйства и сельскохозяйственные кооперативы Новосибирска и Новосибирской области, — отметили в мэрии города.
17 сентября ярмарка пройдет на площади имени Карла Маркса с 10:00 до 16:00, на время проведения дорогу по улице Сибиряков-Гвардейцев перекроют.
2 и 3 сентября в городе проходила общегородская ярмарка по продаже товаров для садоводов и огородников. В мае мы побывали на одной из площадок торговли, посмотрите, что там продавали и сколько стоят товары в нашем репортаже.