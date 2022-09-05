Места предоставят бесплатно: в пятницу на ОбьГЭСе откроется универсальная ярмарка

Универсальная ярмарка пройдет по адресу Ветлужская, 24 в пятницу, 9 сентября, и субботу, 10 сентября, рассказали в мэрии Новосибирска.



На временном рынке планируют разместить товары от сельхозпроизводителей, предприятий оптовой и розничной торговли, крестьянских фермерских хозяйств и с собственных огородов. Торговые места для всех участников, независимо от юридического статуса, администрация Советского района намерена предоставить бесплатно. Ярмарка будет работать 9 и 10 сентября 2022 года, с 10 до 16 часов.