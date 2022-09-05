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Места предоставят бесплатно: в пятницу на ОбьГЭСе откроется универсальная ярмарка

Временный рынок будет работать на улице Ветлужской

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Места для продавцов будут бесплатными

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Универсальная ярмарка пройдет по адресу Ветлужская, 24 в пятницу, 9 сентября, и субботу, 10 сентября, рассказали в мэрии Новосибирска.

На временном рынке планируют разместить товары от сельхозпроизводителей, предприятий оптовой и розничной торговли, крестьянских фермерских хозяйств и с собственных огородов. Торговые места для всех участников, независимо от юридического статуса, администрация Советского района намерена предоставить бесплатно. Ярмарка будет работать 9 и 10 сентября 2022 года, с 10 до 16 часов.

В мэрии отметили, что продавцам — индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам нужно иметь при себе выписки из единого государственного реестра, заверенные подписью и печатью (при наличии последней).

Прошлая ярмарка проходила в Новосибирске 2 и 3 сентября — на ней продавали товары для садоводов и огородников.

В апреле НГС писал о том, что количество ярмарок в Новосибирске намерены увеличить. Тогда начальник департамента инноваций Новосибирска Виталий Витухин, сообщил, что это сделают для поддержки предпринимателей-сельхозтоваропроизводителей Новосибирской области, а также чтобы решить задачи импортозамещения и доступности товаров для горожан.

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