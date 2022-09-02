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В Новосибирске создадут питомник саженцев — первые кустарники для озеленения появятся через 3 года

Питомник находится в Пашино

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Новосибирск испытывает дефицит зеленых насаждений

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В Новосибирске начали формировать собственный питомник для озеленения города. Об этом рассказала вице-мэр Анна Терешкова. Новый городской питомник формируется в Пашино, в Станционном сельсовете. Первые саженцы кустарников появятся через 3 года.

— Напомню, что уже несколько лет наш город испытывает дефицит зеленых насаждений, так как отсутствует городской питомник. И вот с этого года мы приступили к его формированию. На сегодняшний день на территории проведена разбивка осей забора, ведется бурение ям под стойками и установка столбов для размещения забора. Ведется покраска стоек и ребер жесткости, сборка секций забора, — рассказала у себя в телеграм-канале Анна Терешкова.

В питомнике также ведутся работы по закладке саженцев декоративных деревьев и кустарников. Как утверждают специалисты, выращивание качественного посадочного материала занимает значительное время

В Новосибирске 2 и 3 сентября пройдет общегородская ярмарка по продаже товаров для садоводов и огородников.

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ПитомникОзеленениеСаженцы
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