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1 Сентября в Новосибирске ожидается худшая погода среди городов-миллионников

Небо над городом будет затянуто тучами

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Столбик термометра поднимется +12,3 градуса

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1 Сентября уже стоит на пороге и многие гадают, какая погода ожидает в этот день. Аналитики «Яндекс.Погоды» изучили данные метеонаблюдений за 10 лет и выяснили, насколько ясным и теплым обычно бывает День знаний в крупнейших городах России.

В городе ожидается переменная облачность

В городе ожидается переменная облачность

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Так по данным сервиса, 1 Сентября в Новосибирске столбик термометра поднимется +12,3 градуса. В этот день в областной столице ожидается переменная облачность. Отметим, что это худший показатель среди городов миллионников.

Тем не менее, судя по данным прогнозных сервисов, в первую неделю сентября ожидается бабье лето — температура может подняться до +35 градусов. НГС изучил данные трех сайтов. Читайте, к чему еще стоит готовиться.

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