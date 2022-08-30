1 Сентября в Новосибирске ожидается худшая погода среди городов-миллионников
Небо над городом будет затянуто тучами
1 Сентября уже стоит на пороге и многие гадают, какая погода ожидает в этот день. Аналитики «Яндекс.Погоды» изучили данные метеонаблюдений за 10 лет и выяснили, насколько ясным и теплым обычно бывает День знаний в крупнейших городах России.
Так по данным сервиса, 1 Сентября в Новосибирске столбик термометра поднимется
Тем не менее, судя по данным прогнозных сервисов, в первую неделю сентября ожидается бабье лето — температура может подняться до +35 градусов. НГС изучил данные трех сайтов. Читайте, к чему еще стоит готовиться.