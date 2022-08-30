Отказываются запускать во двор, избивают водителей, не дают припарковаться. Крик души работника скорой

Вы часто видите, как по городу несутся машины скорой помощи? Если вы водитель, то, скорее всего, освобождаете им дорогу и парковочные места, а может, и помогаете куда-то заехать. Однако так поступают далеко не все. Часть горожан спорит с работниками скорых, а то и вовсе бросается на них с кулаками.



О вопиющих случаях и упрямых охранниках E1.RU рассказал водитель скорой помощи. Публикуем его анонимный рассказ.