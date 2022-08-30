Отказываются запускать во двор, избивают водителей, не дают припарковаться. Крик души работника скорой
Особенно много проблем создают обитатели элитных жилых комплексов
Вы часто видите, как по городу несутся машины скорой помощи? Если вы водитель, то, скорее всего, освобождаете им дорогу и парковочные места, а может, и помогаете куда-то заехать. Однако так поступают далеко не все. Часть горожан спорит с работниками скорых, а то и вовсе бросается на них с кулаками.
О вопиющих случаях и упрямых охранниках E1.RU рассказал водитель скорой помощи. Публикуем его анонимный рассказ.
Звучит дико, но скорую помощь могут намеренно не запускать во дворы. Особенно это касается элитных поселков и домов. Недавно был случай: приехал в час ночи в один из таких ЖК. Позвонил в домофон, чтобы заехать на парковку, как можно ближе к подъезду. Охранник сказал, цитирую: «Не запущу, пусть врачи идут через калиточку». Повезло, что подъезд оказался рядом с калиткой. Но это мог быть не первый подъезд, а седьмой. Медикам пришлось бы бегать туда-сюда через весь двор (взять с собой сразу всё оборудование нереально). А если бы человека понадобилось выносить на носилках?
В некоторых элитных поселках от нас требуют адрес дома и цель нашего приезда. Отказываются запускать, пока не скажем все детали. Если мы успели заехать вместе с какой-то машиной — то нас и вовсе отказываются выпускать. Понимаете? Не выпускают скорую в больницу!
Охранники одинаковые почти везде. Им скучно сидеть на месте, а тут приехала скорая — и это хоть какое-то развлечение. Сразу нужно записать, что, кому, куда, зачем. Свое любопытство они прикрывают должностной инструкцией. Это на их совести, но времени тратится много.
Впрочем, неприятные ситуации случаются не только из-за охранников. Бывает, стоишь во дворе, подъезжает водитель и говорит: «Убери свою скорую, это мое место». Он что, деньги за него заплатил, у него есть документы на этот кусок асфальта? Если спросить, то прямо говорят: «Нет, я просто ставлю машину на это место». Так почему тогда ты пытаешься подвинуть скорую?
Еще люди любят спрашивать, надолго ли я подъехал.
Пожалуйста, понимайте это и не раздражайтесь.
Я всегда стараюсь поставить машину так, чтобы она никому не мешала, но иногда это просто невозможно. Дорога в любом случае не тупиковая. Вот только водители крайне не любят что-то объезжать. Им проще выйти и начать шуметь, кричать на водителя скорой, а если он не реагирует на их хамство — то бить и пинать его машину. Даже если тот факт, что ты мешаешь — ну никак не твоя вина. Место вокруг могут занять большие джипы. За ними подъезжает водитель какой-нибудь KIA, не может проехать дальше, бегает и ругается. А в скорой вообще-то люди в салоне стоят. Я в таких ситуациях объясняю, что сейчас все в салоне сядут, и ты проедешь, нужно подождать всего две-три минуты.
У пациента тем временем что-то болит, он ждет и страдает.
В другой раз было еще хуже. Врачи сообщают: «Подъезжай к подъезду, сейчас будем выносить пациента». Хорошо, я встаю где надо. Тут вплотную ко мне подъезжает Toyota Camry, и ее водитель начинает просить меня отъехать. Объясняю, что не могу, что сейчас будут выносить больного. Водитель будто меня не слышит, от просьбы быстро переходит к угрозам, а через минуту достает газовый баллончик и распыляет его мне в лицо.
Очень часто у ворот нет ни охраны, ни консьержа, и открывают нам тогда сами жители — если, конечно, нас видят. У людей, к которым мы приезжаем (особенно в возрасте) может не быть телефона, чтобы дистанционно открыть ворота или шлагбаум. Если при этом вокруг ночь и остальные жильцы спят, начинаются проблемы. Бригады идут пешком, а это времязатратно и — если нужно что-то тащить — физически тяжело.
Примерно четверть водителей, с которыми я сталкиваюсь, просто ищут, на ком бы выместить злость. Почти каждый из них говорит: «Пошел бы, нашел нормальную работу и зарабатывал деньги». А сейчас мои проблемы, мол — только мои. Люди размышляют так, разумеется, только пока у них самих ничего не болит. Пока скорая не понадобится им или их близким.
Опасность может поджидать медиков и в квартирах пациентов. Так, зимой прогремел случай, когда отец ребенка напал на бригаду скорой, которая приехала на вызов к его ребенку.