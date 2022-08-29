Ребенку наложили повязку с картоном вместо гипса в больнице под Новосибирском

Бинт и картон вместо гипса

Женщина, попросившая не называть свои имя и фамилию, сообщила, что в середине августа обратилась с ребенком в центральную больницу города Оби. Как написала мать в паблике «Город Обь онлайн», ее дочь неудачно упала, после этого у нее сильно заболела нога.

— В приемном покое нам указали направление травмпункта, который мы искали самостоятельно, при этом ребенок прыгал к врачу со сломанной ногой, изначально коляску не предложили, — сообщает женщина в посте.



Девочку отправили на рентген, где на снимках определили перелом, после чего прикатили коляску.

