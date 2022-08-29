СЕЙЧАС +24°С
Пробки 6/10
usd 60.09
eur 59.88
Тема дняШикарный коттедж за 95 миллионов
Все новости
Все новости

Ребенку наложили повязку с картоном вместо гипса в больнице под Новосибирском

Главный врач больницы сообщил, что это сделали для временной мобилизации

663

Такую повязку наложили ребенку с переломом в больнице города Оби

Поделиться

В центральной больнице города Оби 9-летней девочке с переломом ноги наложили повязку из бинта и картона вместо гипса. Информация об этом появилась сначала в паблике «Город Обь онлайн» в соцсети «ВКонтакте». НГС связался с автором поста — матерью пострадавшей девочки, чтобы выяснить подробности инцидента. Как написала мать пострадавшей в посте, а после подтвердила журналисту, в больнице не было травматолога, поэтому женщину с ребенком отправили в Областную больницу. Также редакция выяснила, что по этому случаю говорят врачи.

Бинт и картон вместо гипса


Женщина, попросившая не называть свои имя и фамилию, сообщила, что в середине августа обратилась с ребенком в центральную больницу города Оби. Как написала мать в паблике «Город Обь онлайн», ее дочь неудачно упала, после этого у нее сильно заболела нога.

— В приемном покое нам указали направление травмпункта, который мы искали самостоятельно, при этом ребенок прыгал к врачу со сломанной ногой, изначально коляску не предложили, — сообщает женщина в посте.

Девочку отправили на рентген, где на снимках определили перелом, после чего прикатили коляску.

— Нам сказали, что в больнице наложить гипс не могут, травматолога нет. Спросили, на машине ли мы, и отправили в Областную больницу, наложив лангет из картонной коробки. Такое я видела впервые, — написала мать пострадавшей.

Гипс наложили в Областной больнице, куда женщина с ребенком приехала самостоятельно

Гипс наложили в Областной больнице, куда женщина с ребенком приехала самостоятельно

Поделиться

Что говорят в больнице и Министерстве здравоохранения


Главный врач городской больницы Оби сообщил НГС о том, что женщина сама отказалась поехать на скорой помощи в Областную больницу, и посоветовал журналисту обратиться в пресс-службу Министерства здравоохранения. Но при этом сибирячка утверждает, что поехать на скорой помощи врачи не предлагали.

— Сделали временную мобилизацию и предложили поехать на скорой помощи, она отказалась и поехала своим ходом. Если бы была скорая помощь, то всё было бы по-другому, — ответил Александр Лацких.

В пресс-службе Минздрава корреспонденту НГС рассказали, что травматолог ГБУЗ НСО «Обская городская клиническая больница» ведет прием в поликлинике № 2 данного медицинского учреждения, а детей с подтвержденным переломом транспортируют в Областную больницу на основе приказа.

— Маршрутизация пациентов детского возраста ГБУЗ НСО «Обская городская клиническая больница» после подтверждения перелома рентгенографическим методом осуществляется в профильное круглосуточное отделение ГБУЗ НСО «Государственная областная клиническая больница», — добавили в министерстве.

Кроме того, в Минздраве отметили, что пациентов перевозят в другую больницу на машине скорой помощи. После случившегося главный врач больницы города Оби принес свои извинения женщине.

Недавно НГС писал о том, что жители Новосибирска столкнулись с очередью в детский травмпункт на Красном проспекте — из-за повышенной обращаемости пациентов увеличили количество сотрудников. Напомним, что 6-летний мальчик получил сложный перелом, играя в лазертаг в Советском районе, он упал на бетонный пол.

По теме

МинздравОбьБольницаГипс
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2