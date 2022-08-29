Ребенку наложили повязку с картоном вместо гипса в больнице под Новосибирском
Главный врач больницы сообщил, что это сделали для временной мобилизации
В центральной больнице города Оби
Бинт и картон вместо гипса
Женщина, попросившая не называть свои имя и фамилию, сообщила, что в середине августа обратилась с ребенком в центральную больницу города Оби. Как написала мать в паблике «Город Обь онлайн», ее дочь неудачно упала, после этого у нее сильно заболела нога.
— В приемном покое нам указали направление травмпункта, который мы искали самостоятельно, при этом ребенок прыгал к врачу со сломанной ногой, изначально коляску не предложили, — сообщает женщина в посте.
Девочку отправили на рентген, где на снимках определили перелом, после чего прикатили коляску.
— Нам сказали, что в больнице наложить гипс не могут, травматолога нет. Спросили, на машине ли мы, и отправили в Областную больницу, наложив лангет из картонной коробки. Такое я видела впервые, — написала мать пострадавшей.
Что говорят в больнице и Министерстве здравоохранения
Главный врач городской больницы Оби сообщил НГС о том, что женщина сама отказалась поехать на скорой помощи в Областную больницу, и посоветовал журналисту обратиться в пресс-службу Министерства здравоохранения. Но при этом сибирячка утверждает, что поехать на скорой помощи врачи не предлагали.
— Сделали временную мобилизацию и предложили поехать на скорой помощи, она отказалась и поехала своим ходом. Если бы была скорая помощь, то всё было бы по-другому, — ответил Александр Лацких.
В пресс-службе Минздрава корреспонденту НГС рассказали, что травматолог ГБУЗ НСО «Обская городская клиническая больница» ведет прием в поликлинике
— Маршрутизация пациентов детского возраста ГБУЗ НСО «Обская городская клиническая больница» после подтверждения перелома рентгенографическим методом осуществляется в профильное круглосуточное отделение ГБУЗ НСО «Государственная областная клиническая больница», — добавили в министерстве.
Кроме того, в Минздраве отметили, что пациентов перевозят в другую больницу на машине скорой помощи. После случившегося главный врач больницы города Оби принес свои извинения женщине.
Недавно НГС писал о том, что жители Новосибирска столкнулись с очередью в детский травмпункт на Красном проспекте — из-за повышенной обращаемости пациентов увеличили количество сотрудников. Напомним, что