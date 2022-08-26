СЕЙЧАС +22°С
Пробки 2/10
usd 59.77
eur 59.60
Тема дняАндрей Малахов купил две картины в Новосибирске
Все новости
Все новости

«Овощи могут померзнуть»: заморозки до -2 градусов ожидают в ближайшие дни в Новосибирской области

Температура опуститься в приземном слое

571

Август в Сибири — время заморозков и туманов

Поделиться

В Новосибирской области 28 и 29 августа в приземном слое ожидаются заморозки до -2... 0 градусов. Предупреждение об опасном явлении выпустило Западно-Сибирское УГМС.

— Заморозки в приземном слое воздуха — от 0 до 5 сантиметров — особо опасны для сельскохозяйственных культур. Овощи некоторые могут померзнуть, — объяснила корреспонденту НГС Марина Виноградова, начальник отдела метеопрогнозов новосибирского гидрометцентра.

Специалист отметила, что в таких показателях нет ничего необычного — в августе заморозки у почвы нормальны.

НГС решил изучить прогноз погоды на 1 сентября, который составили интернет-сервисы. Рассказываем, чего ждать в день торжественной линейки.

По теме

Новосибирская областьЗаморозкиПогода
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2