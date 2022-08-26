«Овощи могут померзнуть»: заморозки до -2 градусов ожидают в ближайшие дни в Новосибирской области
Температура опуститься в приземном слое
В Новосибирской области 28 и 29 августа в приземном слое ожидаются заморозки до
— Заморозки в приземном слое воздуха — от 0 до 5 сантиметров — особо опасны для сельскохозяйственных культур. Овощи некоторые могут померзнуть, — объяснила корреспонденту НГС Марина Виноградова, начальник отдела метеопрогнозов новосибирского гидрометцентра.
Специалист отметила, что в таких показателях нет ничего необычного — в августе заморозки у почвы нормальны.
НГС решил изучить прогноз погоды на 1 сентября, который составили интернет-сервисы. Рассказываем, чего ждать в день торжественной линейки.