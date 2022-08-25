Всем бонсай. Гуляем по необычному парку карликовых деревьев и загадочных сооружений в 10 минутах езды от города
15 фотографий одной из закрытых зон Ботанического сада Академгородка — сюда можно попасть по особому расписанию
Парк Бонсай — одна из закрытых зон Ботанического сада СО РАН, куда нельзя попасть, просто придя в Ботсад в любое время. Но у парка есть четкое расписание работы, а впечатления точно стоят 150 рублей, которые возьмут с вас за вход, считает обозреватель НГС. Вы, впрочем, можете посмотреть на него совершенно бесплатно и не вставая с кресла — в нашем фоторепортаже.
Парк был заложен в 1998 году и создавался с целью изучения возможностей использования декоративных растений в условиях сибирских городов. Интерес японской традиции к карликовым деревьям для целей садово-паркового строительства тоже понятен. Японцы весьма преуспели в искусстве создания целого маленького мира на очень компактной территории, где сосуществуют травы, цветы, мхи и объекты неживой природы — от камней и ручьев до каких-то поделок, которые вписываются в ландшафт. В современном мегаполисе тоже места вечно не хватает. Особенно в Сибири.
Неудивительно поэтому, что парк существует и развивается на стыке науки и искусства. Здесь трудно понять, где заканчиваются научные изыскания (или хотя бы просто научное любопытство) и начинается художественное творчество (местами переходящее в мелкое эстетическое хулиганство). Городская среда всегда состоит из самых разных элементов, поэтому здесь можно встретить самые неожиданные вещи.
По парку проложены узкие дорожки, ходить по которым можно в любом направлении. Дорожки сходятся и расходятся, приводя к небольшим полянкам, на каждой из которых посетителей ждет какая-нибудь инсталляция из камней, палок, коры, перьев и прочих природных материалов. Местами путь перегорожен табличкой «Прохода нет» — в парке постоянно идут какие-то работы. Это живая, трансформирующаяся среда, где даже завсегдатаи постоянно замечают что-то новое.
Парк занимает всего 1,5 гектара. В центре него расположен небольшой пруд с разноцветными карпами кои. Само по себе созерцание их неспешных перемещений — это уже медитация. Тем более что карпы с готовностью подплывают к берегу в надежде на угощение (не дождавшись оных, впрочем, разбредаются по пруду вновь).
По большей части сооружения в парке смотрятся не работой скульптора, а каким-то редким капризом природы, который сплел вместе эти ветки и траву. Человек только нашел результат этого природного феномена и выставил в укромном месте.
Поскольку ученые всё же занимаются исследованием среды обитания человека, то при создании композиций они нет-нет да используют какие-то артефакты. Так случается с любыми предметами человеческого обихода, которые остаются один на один с живой природой. И она их затягивает в свой мир, приспосабливая для собственных нужд. Одной из нужд Бонсай парка, например, является музыка ветра — звуки, которые при движении воздуха издают разные подвешенные на деревьях штуки. Из практически вышедших из массового употребления чугунков и вовсе можно сделать полноценные колокола.
В качестве строительного материала может быть использовано всё, что угодно. Например березовая кора превращается в декоративное покрытие, которое со временем будет в буквальном смысле «впитано» лесом, не оставив следа.
Бонсаев в парке действительно много. Они щедро расставлены по всему парку, причем на разных уровнях — от земли до каких-то подставок, заставляющих эти композиции как бы парить в воздухе. Не каждый, может быть, выглядит шедевром бонсаеведения, но это же не конкурс на лучшее карликовое дерево, а площадка для научных экспериментов.
С краю парка расположена мастерская. На длинном столе расставлены кадки с растениями и разложены инструменты и самая разная утварь. Видны растения с привитыми ветками и предметы, частично покрытые мхом. Мох в данном контексте — тоже один из инструментов.
Несмотря на скромные размеры, в парке есть укромные уголки, тропинку в которые нетрудно просто не заметить. Так, прямо у входа есть небольшой тупичок, в конце которого стоит инсталляция на основе старого сейфа. Сейф изрядно проржавел и почернел, став от этого ближе к природе. Так что даже разложенная на нем и внутри него такая же старая утварь (или ее обломки) делают его странной, но в целом органичной частью окружающего леса.
В «мастерской» припасены предметы и объекты, глядя на которые не сразу понятно, то ли это просто элементы будущих инсталляций, то ли уже сама инсталляция. Скажем, торс человека в джинсовке с головой под стулом на фоне бетономешалки выглядит уже достаточно многозначительно.
В общем, Парк Бонсай — это не просто какая-то коллекция карликовых деревьев или «зеленая зона». Это целый мир — неожиданный, увлекательный и постоянно меняющийся. Попасть туда можно как вместе с экскурсией, так и просто зайти погулять. Экскурсии по закрытым паркам Ботсада организуются в будни, со вторника по пятницу в первой половине дня, с 10:00 до 14:00 (в некоторых можно посмотреть сразу три парка). А самостоятельные прогулки доступны в будни с 14:00 до 18:00, а в выходные с 12:00 до 16:00.
В Ботанический сад можно приехать на машине (для того, чтобы проехать внутрь, придется заплатить 250 рублей). Те, кто не боится длинных прогулок, могут дойти до парка пешком — путь от Дома ученых займет минут 25–30.
Новые интересные объекты появляются в городе на наших глазах. Мексиканский уличный художник Трепо Паркер сейчас рисует во дворе офисного здания на Красном проспекте мурал (картина во всю стену) по сюжетам мифологии жителей Центральной Америки.