Всем бонсай. Гуляем по необычному парку карликовых деревьев и загадочных сооружений в 10 минутах езды от города

Поскольку ученые всё же занимаются исследованием среды обитания человека, то при создании композиций они нет-нет да используют какие-то артефакты. Так случается с любыми предметами человеческого обихода, которые остаются один на один с живой природой. И она их затягивает в свой мир, приспосабливая для собственных нужд. Одной из нужд Бонсай парка, например, является музыка ветра — звуки, которые при движении воздуха издают разные подвешенные на деревьях штуки. Из практически вышедших из массового употребления чугунков и вовсе можно сделать полноценные колокола.