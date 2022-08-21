Конкурс на обустройство комфортных остановок в Новосибирске признали несостоявшимся
На конкурс, срок которого продлевали дважды, не поступило ни одной заявки
На сайте мэрии Новосибирска опубликован протокол заседания комиссии, на котором конкурс на обустройство комфортных остановок был признан несостоявшимся. Ранее его сроки продлевали дважды из-за сложной экономической ситуации, но и третья попытка не принесла результата.
В рамках концессионного соглашения предполагается монтаж 210 новых остановок общественного транспорта (180 в форме навесов и 70 — с павильонами). В остановках должны оказываться установки дорожного сервиса. Кроме того, для размещения единого пункта управления (ЕПУ) будет реконструировано помещение на проспекте Дзержинского, 79. Инвестор должен вложить сумму в районе 400 миллионов рублей на реализацию проекта. Срок действия концессионного соглашения — 15 лет.
Почему концессия комфортных остановок всё время срывается — в колонке гендиректора компании «Дизфор» Анатолия Бакшаева. Он объяснил, почему считает, что работой павильонов не должны заниматься коммерсанты.