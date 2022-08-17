10 дополнительных электричек повезут горожан смотреть военную технику в Толмачево: зрителей проведут через КПП

Десять дополнительных электричек пустят для желающих посетить военно-технический форум «Армия-2022» (0+) который пройдет в Новосибирске с 19 по 21 августа на базе военного аэродрома Толмачево.



— Для пригородного железнодорожного сообщения будут дополнительно введены 10 электропоездов, — сообщили в областном министерстве транспорта. — От остановочной платформы Аэрофлот гости форума смогут прогуляться пешком по указателям (12–17 минут).