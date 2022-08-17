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10 дополнительных электричек повезут горожан смотреть военную технику в Толмачево: зрителей проведут через КПП

На форуме покажут 50 единиц современной военной техники РФ

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От остановочной платформы нужно идти пешком около 20 минут

От остановочной платформы нужно идти пешком около 20 минут

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Десять дополнительных электричек пустят для желающих посетить военно-технический форум «Армия-2022» (0+) который пройдет в Новосибирске с 19 по 21 августа на базе военного аэродрома Толмачево.

— Для пригородного железнодорожного сообщения будут дополнительно введены 10 электропоездов, — сообщили в областном министерстве транспорта. — От остановочной платформы Аэрофлот гости форума смогут прогуляться пешком по указателям (12–17 минут).

Зрители проходят через КПП

Зрители проходят через КПП

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По информации минтранса, на территории военного аэродрома после прохождения КПП гости и участники форума смогут воспользоваться автобусами, курсирующими по территории воинской части.

Форум «Армия-2022» продлится три дня. Зрителям покажут 50 единиц современной военной техники — боевые машины подразделений противовоздушной обороны, военно-воздушных сил и сухопутных войск РФ. В том числе, многоцелевые ударные вертолеты Ми-24 и транспортно-штурмовые Ми-8АМТШ-В «Терминатор», самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», ракетные комплексы С-400 «Триумф», машины дистанционного разминирования «Листва».

Цена билета — от 27 рублей, действуют льготы

Цена билета — от 27 рублей, действуют льготы

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В министерстве транспорта советуют воспользоваться именно железнодорожным транспортом, так как может быть проблема с парковками. Кроме того, сейчас разгар сезона дорожных работ. От парковки Экспоцнтра до военного аэродрома с 10:30 до 16:30 будет организовано движение автобусов по маршруту «Экспоцентр-Аэропорт» с интервалом 30 минут.

От Толмачево до главного вокзала электричка идет 35 минут

От Толмачево до главного вокзала электричка идет 35 минут

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Также можно приехать на общественном транспорте — до площадки форума идут автобусы: 111Э, 112, 122, 228, 227, 124, 111Э, 112, 122, 124, 227, 228. От остановок «Путепровод» и «ГВФ» до военного аэродрома нужно идти пешком 10 минут.

В Новосибирске и на дорогах области продолжается дорожный ремонт, из-за которого нередко транспорт встает в пробки.

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ТолмачевоЭлектрички
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